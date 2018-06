vor 53 Min.

Ex-Filmmogul Weinstein plädiert auf "nicht schuldig" Panorama

Harvey Weinstein plädiert vor im New Yorker Supreme Court auf "nicht schuldig".

Zahlreiche Frauen werfen Produzent Harvey Weinstein sexuelle Übergriffe vor. Vor Gericht gibt sich der ehemalige Hollywood-Mogul aber unschuldig.

Der wegen sexueller Übergriffe angeklagte Filmproduzent Harvey Weinstein hat vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Der 66-Jährige erschien am Dienstag im Supreme Court in New York im dunkelblauen Anzug und wirkte abwesend, auf die Fragen von Richter James Burke antwortete er leise und knapp. Begleitet wurde Weinstein von seinem Anwalt Benjamin Brafman, der bereits zuvor die Unschuld seines Mandaten betont hatte. Mit rund 100 Beobachtern war der Gerichtssaal voll, dutzende Reporter drängelten sich vor dem Gericht.

Eine Grand Jury entscheidet, ob Anklage gegen Weinstein erhoben wird

Weinstein werden Vergewaltigung und erzwungener Oralsex vorgeworfen. Vergangenen Mittwoch war der Produzent von einer Grand Jury angeklagt worden. Grand Jurys werden im US-Recht eingeschaltet, um Beweise in möglichen Verbrechensfällen zu prüfen und zu entscheiden, ob Anklage erhoben werden soll. Meist werden sie bei größeren und kontroversen Fällen eingeschaltet, so gab es diese Jurys bei Verfahren gegen Popsänger Michael Jackson und Football-Star O.J. Simpson.

Die Identität der Frau, die Weinstein vergewaltigt haben soll, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Die frühere Schauspielerin Lucia Evans gab in Interviews an, Weinstein habe sie 2004 bei einem Arbeitstreffen in seinem Büro zum Oralsex gezwungen. Sie bestätigte US-Medien, dass sie gegen ihn gerichtlich vorgehe.

Zahlreiche Frauen haben Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Der Staatsanwaltschaft zufolge geht es in der Anklage um Vorfälle aus den Jahren 2004 und 2013. Die Ermittlungen liefen seit Monaten. Weinstein wurde von seinem Filmstudio entlassen und aus der Oscar-Akademie ausgeschlossen. Seine Ehefrau Georgina Chapman hat die Scheidung eingereicht.

Weinstein hatte sich vorige Woche in New York den Behörden gestellt. Gegen Zahlung einer Millionen-Kaution war er auf freien Fuß gekommen, er muss aber ein Überwachungsgerät tragen. (dpa)

Skandal als Theaterstück: John Malkovich spielt Harvey Weinstein

Themen Folgen