Ex-US-Skistar Bode Miller trauert um kleine Tochter Panorama

Pool-Drama auf einer Nachbarschaftsfeier: Der frühere US-Skistar Bode Miller und seine schwangere Frau trauern um ihre 19 Monate alte Tochter. Das Mädchen ist im Pool der Nachbarn ertrunken.

Der ehemalige US-Skirennfahrer Bode Miller (40) und seine schwangere Frau trauern um ihre 19 Monate alte Tochter Emeline.

"Nie in Millionen Jahren hätten wir gedacht, einmal solch einen Schmerz zu fühlen", erklärte Miller am Dienstag auf Instagram. "Unser kleines Mädchen hat das Leben geliebt und hat es jeden Tag ausgekostet." Miller postete dazu mehrere Fotos seiner Emmy. Bei ehemaligen Ski-Kollegen waren Schock und Anteilnahme groß.

Medienberichten zufolge ertrank das Mädchen am Sonntag während einer Feier bei Nachbarn in einem Pool. Rettungskräfte hätten Emeline noch zu reanimieren versucht, berichteten "TMZ.com" und "People" unter Berufung auf die Gerichtsmedizin im kalifornischen Orange County. Sie sei später im Krankenhaus gestorben.

Miller und seine Frau Morgan erwarten in wenigen Monaten ihr drittes gemeinsames Kind. Das Paar hat außerdem einen dreijährigen Sohn.

Der Olympiasieger von 2010 ist mit sechs Medaillen bei Winterspielen der erfolgreichste Skirennfahrer der USA und der zweiterfolgreichste der Welt. 2015 bestritt er sein letztes Rennen, in Pyeongchang im Februar war er als Olympia-Experte des TV-Senders Eurosport tätig.

Seine ehemalige Teamkollegin Lindsey Vonn (33) schrieb bei Twitter von einer "niederschmetternden Nachricht". Die erfolgreichste Weltcup-Starterin der Ski-Geschichte sprach ebenso ihr Beileid aus wie Mikaela Shiffrin (23), die derzeit beste Alpin-Sportlerin der Welt. "Ich schick all meine Liebe an die Familie Miller in diesen tragischen Momenten", ergänzte sie beim Kurznachrichtendienst. Der US-Skiverband teilte mit, dass die gesamte Wintersport-Welt in Gedanken und Gebeten bei der Familie von Bode Miller sei. (dpa)

