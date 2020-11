vor 53 Min.

Ex on the Beach 2020, Folge 9: Sendetermine und Sendezeit - die Infos

"Ex on the Beach" 2020: Hier gibt es die Infos rund um Sendetermine, Sendezeit und mehr.

Sendetermine und Sendezeit zu "Ex on the Beach": Hier finden Sie die TV-Termine und alles Wichtige rund um die Show in unserer Übersicht.

In der neuen RTL-Show "Ex on the Beach" treffen Singles in einer Luxusvilla am Mittelmeer überraschend auf ihre Ex-Freundinnen und -Freunde. Dabei sind auch ein paar C-Promis und alte Bekannte aus anderen Reality-Formaten. Hier finden Sie die Sendetermine und Sendezeit sowie alle Infos zur neuen Show.

"Ex on the Beach" 2020: Infos zur Sendezeit

Das neue Format "Ex on the Beach" war seit dem 15. September immer dienstags bei RTL zu sehen - nun kommen die Folgen am Mittwoch.

Vor der Ausstrahlung im TV war die Show schon bei TV Now zu sehen.

"Ex on the Beach" 2020: Sendetermine für die TV-Ausstrahlung auf RTL

Vorerst wurden insgesamt zwölf Folgen der neuen Show angekündigt. Hier finden Sie die Sendetermine für TV Now im Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Dienstag, 15.09.2020 23.05 Uhr RTL 2 Dienstag, 22.09.2020 23.05 Uhr RTL 3 Dienstag, 29.09.2020 23.15 Uhr RTL 4 Dienstag, 06.10.2020 23.05 Uhr RTL 5 Dienstag, 13.10.2020 23.00 Uhr RTL 6 Dienstag, 20.10.2020 23.30 Uhr RTL 7 Dienstag, 27.10.2020 00.30 Uhr RTL 8 Mittwoch, 11.11.2020 0.40 Uhr RTL 9 Mittwoch, 18.11.2020 0.35 Uhr RTL 10 Mittwoch, 25.11.2020 0.30 Uhr RTL 11 Mittwoch, 02.12.2020 0.30 Uhr RTL 12 noch nicht bekannt noch nicht bekannt RTL

Ex on the Beach 2020 auf TV Now

Bei TV Now sind bereits alle zwölf Folgen mit einer Premium-Mitgliedschaft im Stream abrufbar.

Das sind die Kandidaten bei "Ex on the Beach" 2020:

Welche Teilnehmer dabei sein werden erfahren Sie hier: "Ex on the Beach" 2020: Kandidaten

"Ex on the Beach" Übertragung live im TV und Stream

Sie wollen wissen wie die Übertragung des neuen Formats ablaufen wird? Wird es eine Wiederholung geben sowie einen Live-Stream im Internet? Alle Infos haben wir hier für Sie: Ex on the Beach 2020: Übertragung im TV und Live-Stream. (AZ)

