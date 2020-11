18:20 Uhr

"Ex on the Beach" 2020: Übertragung im TV und im Live-Stream am 11.11.20

"Ex on the Beach" 2020: Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream hier.

Dating-Show aus England: "Ex on the Beach" 2020 läuft im TV bei RTL. Wie die Sendung im TV und Live-Stream zu sehen ist, erfahren Sie hier - mit allen Infos zur Übertragung.

Es wird hitzig am Strand von "Ex on the Beach" 2020, denn in der neuen Dating-Show werden die Teilnehmer mit ihren Verflossenen konfrontiert. Das schreit nach Streitpotenzial. RTL bringt die britische Show nach Deutschland, wo diese schon 11 Staffeln lang läuft. Wann die Übertragung im TV und im Live-Stream stattfindet, erfahren Sie in der Übersicht.

"Ex on the Beach" 2020: Übertragung im TV und Live-Stream

Die Show ist seit Samstag, 15. September 2020, bei RTL zu sehen. Insgesamt sind zwölf Folgen von "Ex on the Beach" geplant. Die Ausstrahlung begann bereits zwei Wochen vorher am 1. September exklusiv beim Streamingdienst TVNow.

Worum dreht sich die Sendung?

Bei der Dating-Show "Ex on the Beach" zieht eine Gruppe von heißen Singles in eine Luxusvilla direkt am Mittelmeer. Darunter sind auch C-Promis und alte Bekannte aus anderen Reality-Formaten. Alle suchen die Liebe vor laufender Kamera - teilweise erneut.

Doch was sie nicht wissen, nachdem sich die kleine Gruppe an Singles kennengelernt hat, tauchen nach und nach ihre Ex-Freundinnen und -Freunde auf. Doch was haben die vor? Rache? Eine zweite Chance für die Liebe? Noch sind die Kandidaten nicht bekannt, aber die Konstellation bietet Potenzial für hitzige Situationen.

"Ex on the Beach" 2020: Ganze Folgen als Wiederholung

Sendung verpasst? Kein Problem. Der Streamingdienst TVNow versorgt Sie noch eine Weile mit ganzen Folgen als Wiederholung. Das Basis-Paket ist kostenlos. Die einfache Premium-Version kostet nach Ablauf eines Testzeitraums 4,99 Euro pro Monat, die Luxus-Ausgabe Premium Plus schlägt mit 7,99 Euro zu Buche. (AZ)

