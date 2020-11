vor 16 Min.

"Ex on the Beach" 2020 am 03.11.20: Die Kandidaten im Überblick

"Ex on the Beach" läuft bei TV Now und RTL. Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten der Reality-Soap näher vor.

Bei "Ex on the Beach" bezieht eine Gruppe junger Singles eine Villa am Mittelmeer - wie man es bereits häufig in anderen Reality-Formaten wie "Are you the one" oder " Love Island" gesehen hat. Das Besondere an der neuen Show "Ex on the Beach" ist allerdings, dass nach und nach die Ex-Partner der Singles zu neuen Mitbewohnern werden und es sich ebenfalls in der Luxusvilla gemütlich machen.

Zunächst teilen sich acht Singles die Villa am Strand. Hier stellen wir Ihnen einige Kandidaten der neuen Dating-Show vor.

Ex on the Beach, Kandidaten 2020: Diese Teilnehmer sind unter anderem dabei

Georgia

Georgia ist 19 Jahre alt und die Ex-Freundin von Kandidat Falk (musste die Show bereits wieder verlassen). Sie möchte Rache an Falk, weil er sie wohl betrogen haben soll. Sie wollte ihm sogar die Frauen ausspannen - denn Georgia ist bisexuell, wie sie in einem Interview mit RTL erzählt.

"Ex on the Beach"-Kandidatin Georgia Bild: TVNOW

Aaron

Aaron ist 21 Jahre alt und kommt aus Lohmar. Wie er selbst erzählt, kommt er bei Frauen wohl ziemlich gut an: "Das Aussehen zieht an, aber der Humor hält fest", sagte er in einem Interview mit RTL.

"Ex on the Beach"-Kandidat Aaron Bild: TVNOW

Ferhat

Ferhat ist 27 Jahre alt und kommt aus Köln. Er war bereits bei "Are you the one" dabei, wo er es gemeinsam mit den anderen Teilnehmern am Ende schaffte, die Gewinnsumme von 200.000 Euro mitzunehmen. Sein Liebesglück fand er jedoch nicht - es schien zwischen ihm und Maddi zu funken, sie entschied sich jedoch für einen anderen.

Christina

Christina kommt aus Dortmund, ist 28 Jahre alt und nahm gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Salvatore an " Temptation Island" teil. Ihre Beziehung hat das Experiment jedoch nicht überstanden. Sie sagt: "Ich bin viel zu cool und viel zu offen für die Männer!" Wird ihr Ex-Freund Salvatore später zu ihr in die Villa ziehen?

Michelle

Auch Michelle aus Innsbruck war mit ihrem Ex-Freund Mateo in der zweiten Staffel von "Temptation Island" dabei. Die Beziehung der 22-Jährigen hielt den Versuchungen der Insel jedoch nicht stand: "Bei Temptation Island haben mein Ex und ich unsere Beziehung getestet und das ging schief!"

Luigi

Luigi ist 21 Jahre alt und kommt aus Pleidelsheim in Baden-Württemberg. Er sagt vor der Sendung über sich selbst: "Frauen wissen: 'Das ist Lui, der Fuckboy!' Mehr läuft nicht!"

Walentina

Walentina kommt aus Essen. Die 20-Jährige gibt sich vor der Show selbstbewusst: "Wenn man einmal mit mir Sex hatte, dann ist es so, dass die Männer immer mehr wollen."

Paul

Paul kommt aus Berlin und ist 33 Jahre alt. Er wünscht sich eine Frau, die mit seiner Art umgehen kann: "Als Raubtier bin ich Löwe – welche Frau kann mich zähmen?"

Olivia

Olivia ist 21 Jahre alt und kommt ebenfalls aus Berlin. Sie sagt über sich selbst, sie habe zwei Gesichter: "Ich wirke immer lieb und nett, aber ich habe auch eine richtig fiese Seite!"

Loreen

Loreen kommt aus Ronnenberg, ist 20 Jahre alt und genießt derzeit das Single-Leben. Sie geht lebensfroh in die Show: "Ich habe mich noch nie so frei und gut gefühlt wie jetzt als Single!"

"Ex on the Beach" läuft seit dem 1. September 2020 bei TV Now und startete zwei Wochen später, am 15. September, um 23:05 Uhr auch bei RTL. (AZ)

