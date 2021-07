Ex on the Beach 2021: Sendetermine und Übertragung

"Ex on the Beach" läuft 2021 mit einer neuen Staffel auf TV Now. Hier finden Sie die Sendetermine und alle wichtigen Infos zur Übertragung.

Mit "Ex on the Beach" 2021 ist die britische Dating-Show, welche vom Sender MTV in England entwickelt wurde und dort bereits seit 2014 läuft, seit Kurzem mit der zweiten Staffel auf den Bildschirmen der Deutschen zurück. Auch dieses Mal geht es am Strand wieder hitzig zu, denn in der Sendung werden die Kandidaten, die auf der Suche nach der großen Liebe sind, mit ihren Ex-Partnern konfrontiert.

"Ex on the Beach" ist ein TV Now-Original in Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender RTL. Produziert wird die Dating-Reality-Show von der Produktionsfirma RTL Studios.

Alles Wissenswerte rund um die Sendetermine, die Übertragung und alle Infos zu "Ex on the Beach" 2021 finden Sie hier in diesem Artikel.

Wann war der Start von "Ex on the Beach" 2021 auf TV Now?

Die neue Staffel von "Ex on the Beach" 2021 startete am Donnerstag, 15. April 2021, bei TV Now.

Sendetermine von "Ex on the Beach" 2021 auf TV Now

Insgesamt wird es 16 neue Folgen der Show geben. Die einzelnen Episoden von "Ex on the Beach" 2021 werden immer donnerstags bei TV Now veröffentlicht und stehen dort zum Abruf bereit.

Hier finden Sie alle Sendetermine der zweiten Staffel von "Ex on the Beach" 2021 bei TV Now im Überblick:

Folge Wann? Wo? 1 Donnerstag, 15.04.2021 TV Now 2 Donnerstag, 22.04.2021 TV Now 3 Donnerstag, 29.04.2021 TV Now 4 Donnerstag, 06.05.2021 TV Now 5 Donnerstag, 13.05.2021 TV Now 6 Donnerstag, 20.05.2021 TV Now 7 Donnerstag, 27.05.2021 TV Now 8 Donnerstag, 03.06.2021 TV Now 9 Donnerstag, 10.06.2021 TV Now 10 Donnerstag, 17.06.2021 TV Now 11 Donnerstag, 24.06.2021 TV Now 12 Donnerstag, 01.07.2021 TV Now 13 Donnerstag, 08.07.2021 TV Now 14 Donnerstag, 15.07.2021 TV Now 15 Donnerstag, 22.07.2021 TV Now 16 Donnerstag, 29.07.2021 TV Now

Übertragung von "Ex on the Beach" 2021

Die zweite Staffel von "Ex on the Beach" 2021 wurde bisher nur für den Streaming-Dienst TV Now Premium angekündigt. Damit können Sie die neuen Folgen der zweiten Staffel nicht kostenlos anschauen. Der Preis für ein Abonnement liegt momentan bei 4,99 Euro im Monat. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar und kann von Neukunden vorerst 30 Tage lang kostenlos ausprobiert und getestet werden. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Ausstrahlung im TV geben wird, ist noch nicht bekannt.

Wiederholungen von "Ex on the Beach"

Sie möchten die erste Staffel von "Ex on the Beach" 2020 sehen oder haben eine Folge verpasst? Kein Problem! Alle Folgen stehen rund um die Uhr bei TV Now Premium zum Abruf bereit.

"Ex on the Beach" 2021: Worum geht es in der Sendung?

In der Dating-Reality-Show "Ex on the Beach" zieht eine Gruppe flirtwilliger Single-Männer und Frauen in eine luxuriöse Villa, welche direkt am Strand gelegen ist. Unter den Kandidaten der Sendung sind auch diverse bekannte Persönlichkeiten, welche manchem Zuschauer aus anderen Reality-Formaten bereits bekannt vorkommen dürften. Das Ziel aller ist es, die große Liebe zu finden.

Nachdem sich die Singles der Gruppe untereinander näher kennengelernt haben, tauchen nach und nach deren Ex-Freundinnen und -Freunde vor Ort auf. Manche von ihnen suchen Rache, andere möchten die alte Liebe wieder neu entfachen. Damit bietet die Show reichlich Potenzial für so manch hitzige und durchaus spannende Situation.

(AZ)

