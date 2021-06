Das sind die Kandidaten von "Ex on the Beach" 2021

"Ex on the Beach" 2021 läuft derzeit mit einer neuen Staffel auf TV Now. In unserer Übersicht stellen wir die Kandidatinnen und Kandidaten der Dating-Show vor.

Die Teilnehmer bei "Ex on the Beach" 2021: Die Dating-Show "Ex on the Beach", die vom britischen TV-Sender MTV entwickelt wurde und in England bereits seit dem Jahr 2014 ausgestrahlt wird, ist jetzt mit einer neuen Staffel auf den TV-Bildschirmen Deutschlands zurück.

In der Show zieht eine Gruppe unterschiedlicher Single-Frauen und Männer, die alle hoffen, die große Liebe zu finden, in eine traumhafte Villa am Strand von Mexiko. Nachdem sich die Singles näher kennengelernt haben, erscheinen mit der Zeit die jeweiligen Ex-Partner in der Villa. Einige von ihnen sind auf Rache aus, wieder andere wollen die alte Liebe wieder aufblühen lassen. Damit bietet die Sendung viel Potenzial für so manch hitzige Situation.

Hier in unserer Übersicht stellen wir Ihnen die Teilnehmer der diesjährigen Staffel vor.

Ex on the Beach 2021: Diese Kandidaten sind als Singles dabei

Roxy (28) aus Ansbach

Die gelernte Zerspanungsmechanikerin und Influencerin geht seit einem halben Jahr als Single durchs Leben. Die 28-Jährige dürfte so manchem Zuschauer bekannt vorkommen, denn sie war 2020 bereits bei "Temptation Island" sowie bei "Temptation Island VIP" zu sehen. Roxy hofft bei "Ex on the Beach" 2021 einen Partner zu finden, der ganz viel Geduld mitbringt, weil sie von Zeit zu Zeit sehr launisch sein kann.

Till (32) aus Kiel

Der gelernte Bademeister und Aquafitnesstrainer ist seit neun Monaten Single. TV-Erfahrung konnte der 32-Jährige bereits 2018 bei "Love Island" und im Jahr 2020 bei den Formaten "Bauer sucht Frau" und "Temptation Island" sammeln. Till liebt seine Freiheit, weswegen der Bund der Ehe für ihn nichts ist. Heiraten würde er nur seiner künftigen Frau zuliebe.

Lara (21) aus Leipzig

Die Rapperin und Heilerzieherin für psychisch kranke Menschen ist seit über zwei Jahren Single. TV-Erfahrung besitzt sie bislang keine. Von sich selbst sagt sie, dass andere Frauen eifersüchtig auf sie sind und sie sich nimmt, was sie möchte.

Thommy (25) aus Nizza (Frankreich)

Der Franzose Tommy war bis Oktober 2019 als Profischwimmer tätig. Außerdem studierte er Hotelmanagement und ist mittlerweile im eignen Hotel seiner Eltern tätig. Der 25-Jährige ist bereits seit fünf Jahren solo und glaubt, dass er noch nie verliebt war. Im französischen Fernsehen konnte er bereits erste TV-Erfahrung sammeln und nahm dort an der Dating-Show "Les princes et les princesses de l’amour" teil.

Sandra (28) aus Hürth

Die Produktionsassistentin und Messe-Hostess ist seit drei Jahren als Single-Dame unterwegs. Sandra kommt besser mit Männern als mit Frauen klar, denn sie spielt sehr gerne Playstation und schaut Fußball. TV-Erfahrung besitzt die 28-Jährige bisher noch keine, was sie mit ihrer Teilnahme an "Ex on the Beach" 2021 nun ändern möchte.

Diego (26) aus Köln

Der Tätowierer mit eigenem Studio ist seit einem halben Jahr Single. Diego war bereits 2020 bei "Temptation Island" im TV zu sehen. Der 26-Jährige ist ein echter Familienmensch und würde für seine Liebsten alles tun. Für seine Herzdame möchte er stets ein treuer Begleiter, bester Freund sowie ein guter Liebhaber sein.

Celina (22) aus Nürnberg

Die Supermarktkassiererin ist seit gerade einmal vier Monaten Single und kann bis jetzt noch keine TV-Auftritte vorweisen. Den ersten Schritt sollte ihrer Meinung nach der Mann machen. Über sich selbst sagt die 22-Jährige, dass Schamgefühl bei ihr klein geschrieben wird.

