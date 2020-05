vor 17 Min.

"Exclusiv – Das Starmagazin": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

"Exclusiv - Das Starmagazin" läuft auf RTL - und ist ein echter Dauerbrenner. Alle Infos zu Sendeterminen, Moderatoren sowie zur Übertragung im TV und Stream: hier.

"Exclusiv - Das Starmagazin" ist eine der traditionsreichsten Shows auf RTL. Die Sendung, die anfangs "Explosiv - Telegramm" hieß, läuft seit 1994 ununterbrochen im TV. Die Show läuft an sechs Tagen der Woche und informiert über Prominente, Adel und Themen der Yellow Press. Zusätzlich zu längeren Beiträgen gibt es einen Kurzmeldungsblock sowie die "Bilder des Tages".

Hier erfahren Sie, wann die Sendetermine der Show sind. Außerdem lesen Sie, wer die Moderatoren sind und wie Sie die Show im Live-TV und Stream sehen können.

"Exclusiv - Das Starmagazin": Sendetermin und Sendezeit

Promi-News total: "Exclusiv - Das Starmagazin" läuft von Montag bis Freitag um 18.30 Uhr auf RTL. Die Folgen dauern jeweils 15 Minuten. Die Show gehört fest zum Vorabendprogramm des Kölner Senders.

Sonntags läuft "Exclusiv" zudem als "Weekend"-Ausgabe. Die 60-minütige Show beginnt um 17.45 Uhr.

Das sind die Moderatoren von "Exclusiv - Das Starmagazin"

Moderatorin Frauke Ludowig. Bild: RTL/Margaretha Olschewski

Frauke Ludowig

Die 1964 geborene Moderatorin ist Gesicht und Hauptmoderatorin von "Exclusiv". Sie moderiert die Show seit 1994 und fungiert zudem als Redaktionsleiterin für alle Formate der Marke. Neben ihren Aufgaben bei "Exclusiv" übernimmt Ludowig auch die Moderation von Adels-Hochzeiten und weiteren Promi-Events.

Bella Lesnik

Seit 2015 vertritt Bella Lesnik Ludowig von Zeit zu Zeit als Moderatorin. Neben ihrer Tätigkeit bei RTL arbeitet sie als Editor-at-Large für das Magazin Gala.

Kena Amoa

Bei Abwesenheit der Moderatorinnen wird "Exclusiv" von Kena Amoa präsentiert. Der Halb-Ghanaer arbeitete ab 2007 zunächst als Co-Moderator für die Show. Seit 2015 ist er nur noch sporadisch zu sehen.

Übertragung im TV und Live-Stream, Wiederholung: Alle Infos zu "Exclusiv"

RTL zeigt die Show an Wochentagen und Sonntagen im TV. Wer die Show im Live-Stream verfolgen will, kann den Video-on-Demand-Dienst TV NOW nutzen. Der Live-Stream ist allerdings Premium-Mitgliedern vorbehalten. TV NOW Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen soll das Angebot aber monatlich kündbar sein.

Der Streaming-Dienst bietet die Folgen auch als Wiederholung an. Die Episoden können kostenlos geschaut werden. Auch im TV laufen Wiederholungen der Show: Die regulären Episoden werden am Morgen nach Ausstrahlung um 5.25 Uhr gezeigt, die Weekend-Ausgabe läuft montags um 4.25 Uhr. (dfl)

