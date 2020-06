17:39 Uhr

"Exodus: Götter und Könige": TV-Termin heute - Handlung, Besetzung, Trailer

"Exodus: Götter und Könige" läuft auch heute wieder im Free-TV. Alle Infos zu TV-Termin, Handlung, Cast und Trailer erhalten Sie hier in unserer Übersicht.

Von Tanja Schauer

"Exodus: Götter und Könige" wird auch am heutigen Abend im Fernsehen zu sehen sein. Als Hauptdarsteller verkörpert Christian Bale die biblische Figur Moses. Alle Infos rund um TV-Termin, die Handlung sowie die Schauspieler finden Sie hier. Am Ende des Artikels zeigen wir Ihnen auch den Trailer zum Film.

"Exodus: Götter und Könige": Nächster TV-Termin ist heute

Der Film "Exodus: Götter und Könige" läuft am heutigen Freitag, 12. Juni 2020 um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Die Handlung des Filmes "Exodus: Götter und Könige"

Der Spielfilm orientiert sich an den biblischen Geschehnissen des 2. Buch Mose im alten Testament. Nachdem Moses in einem Weidenkörbchen an das Ufer des Nils gespült und gerettet worden war, wuchsen er und Ramses wie Brüder auf. Dennoch lässt sich die unterschiedliche Herkunft der beiden nicht leugnen.

Moses ist der Ansicht, dass der Reichtum des adeligen Pharaonengeschlechts auf der Sklavenherrschaft beruht und strebt nach der Befreiung des israelischen Volkes, da er sich selbst nach wie vor als Teil davon sieht. Ramses lässt sich allerdings nicht überzeugen, weshalb Moses allein um die Befreiung seines Volkes kämpft.

Besetzung von "Exodus: Götter und Könige": Die Schauspieler im Cast

Die Hauptrollen des Spielfilmes finden Sie hier in der Übersicht:

Rolle Schauspieler Moses Christian Bale Ramses Joel Edgerton Seti John Turturro Joshua Aaron Paul Hegep Ben Mendelsohn Tuya Sigourney Weaver Nun Ben Kingsley Séfora María Valverde

Trailer zu "Exodus: Götter und Könige"

Hier finden Sie den Trailer zum Spielfilm:

(tasch)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen