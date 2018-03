12:23 Uhr

Experte: Zeitumstellung auf Sommerzeit macht Kindern Probleme Panorama

Die Zeitumstellung auf Sommerzeit steht an - und vor allem Kindern wird sie wieder zu schaffen machen, sagt ein Experte.

Die bevorstehende Umstellung auf Sommerzeit vom 24. auf den 25. März macht Kindern besonders zu schaffen. "Kinder brauchen nach der Zeitumstellung schon mal eine Woche, in Einzelfällen auch zwei Wochen, bis der neue Biorhythmus sich eingependelt hat", sagte der Augsburger Kinder- und Jugendarzt Christian Uebler laut Mitteilung der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) am Montag. Er ist an der Fachklinik Josefinum in Augsburg Spezialist für Kinderschlafmedizin.

Ähnlich wie bei Erwachsenen sei durch die Zeitumstellung "mit einem gewissen Schlafdefizit und mit Auswirkungen auf die Befindlichkeit und vermehrter Tagesmüdigkeit zu rechnen", erläuterte der Mediziner, der auch das kindermedizinische Schlaflabor im Josefinum betreut.

Im Vorfeld könne man relativ wenig tun, um den Kindern die Umstellung zu erleichtern, meinte der Facharzt. "Theoretisch kann man die Kinder natürlich in der Woche vor der Zeitumstellung jeden Tag ein paar Minuten früher ins Bett bringen." Meistens funktioniere das aber nicht sehr gut, weil "äußere Taktgeber" wie der Beginn der Krippe oder des Kindergartens den Tagesrhythmus bestimmten: "Den ganzen Familienrhythmus kann man meist nicht kontinuierlich nach vorne verlegen."

Kinder vor Zeitumstellung ein paar Minuten früher ins Bett bringen

Eltern sollten sich daher darauf einstellen, dass die ersten Tage nach der Zeitumstellung "etwas zäh sein können und die Stimmung wegen des Schlafmangels nicht so gut wie sonst sein wird". Der Arzt rät daher dazu, "etwas mehr Zeitpuffer einzuplanen und soweit wie möglich das Tagesprogramm zu entzerren, damit Zeitfenster zum Entspannen bleiben". (epd)

