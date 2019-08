31.07.2019

Experte erklärt, wie Bahnhöfe wirklich sicherer werden können

Plus In vielen Ländern gibt es Vorkehrungen, damit Passagiere nicht so leicht ins Gleisbett stürzen können. Welchen Vorschlag ein Experte für praktikabel hält.

Von Markus Bär

Nach dem Tod eines Achtjährigen, der von einem 40-jährigen Eritreer auf dem Frankfurter Bahnhof vor einen einfahrenden ICE gestoßen worden war , wird diskutiert, wie sich solche Fälle künftig verhindern lassen. Es gibt drei relativ gängige Vorgehensweisen, die teils in anderen Ländern Anwendung finden. Der Verkehrsexperte Professor Heiner Monheim (früher tätig an der Universität Trier und nun Inhaber des Raumkom-Instituts für Raumentwicklung und Kommunikation in Trier) hat aber noch einen einen eigenen Vorschlag zur Lösung des Problems, wie er unserer Redaktion am Mittwoch im Gespräch mitteilte.

Heiner Monheim Absperrungen mit hohen Glasscheiben oder Sicherheitsbarrieren: In großen Metropolen Chinas oder Japans sind viele Bahnsteige mit Glasabsperrungen und Glastüren von den Gleisen getrennt. Die Türen befinden sich oft millimetergenau dort, wo sich die Türen der Züge befinden, wenn sie anhalten – und öffnen sich in der Regel automatisch. "Ein solches System bei uns einzuführen, wäre extrem teuer und aufwendig", sagt Monheim. "Deshalb wäre das in Deutschland wohl nur für Großstadtbahnhöfe denkbar." Die Bahn habe aber derzeit auch noch ganz andere Probleme. Es gebe hierzulande ja noch nicht einmal eine einheitliche Bahnsteighöhe. Insofern sei ein solcher Vorschlag unrealistisch. Zugangsbeschränkungen auf Bahnsteige: Den Zugang zu Bahnsteigen zu erschweren, das würde zumindest eine gewisse Hürde für manche Täter darstellen. Auf größeren Bahnhöfen vieler Länder wie Italien, Spanien oder Großbritannien ist das Betreten eines Bahnsteigs nur mit einem gültigen Ticket gestattet. Gesteuert wird das teils mit Drehkreuzen, die den Zugang verwehren, wenn man keine Fahrkarte hat. Eine solche Infrastruktur wäre aber sehr teuer. "In Deutschland gab es bis in die 1950er Jahre zudem die Bahnsteigkarte", sagte Monheim. "Doch das würde niemanden davon abhalten, einen Bahnsteig zu betreten." In Israel werden Koffer sogar mit Metalldetektoren untersucht. "Der Aufwand wäre wohl unverhältnismäßig. Am Ende dauert es 30 Minuten, bis wir einen Zug betreten können. Es ist die Frage, ob wir das wollen." Bahnsteigaufsichten: "Das würde sicher einiges helfen", meint Monheim. Wachpersonal auf den Bahnsteigen könnte die Sicherheit erhöhen. Früher habe es das oft gegeben. "Heute ist das Personal auf den Bahnsteigen vor allem mit Serviceaufgaben betraut." Außerdem wäre Sicherheitspersonal kostenintensiv, die Bahn fährt aber aus Wirtschaftlichkeitsgründen einen Sparkurs. Insofern sei nicht mit dem Aufbau von Sicherheitspersonal zu rechnen. Der abgeschrankte Bahnsteig: Monheim hat einen einfachen Vorschlag, der aus seiner Sicht am ehesten in Deutschland finanzierbar und realisierbar wäre. Auf Bahnsteigen wird ein etwa 1,20 Meter hoher einfacher Zaun angebracht. Aber nicht direkt an der Kante des Steigs, sondern gut einen bis 1,50 Meter davor. Unterbrochen wird der Zaun von Türen oder Schranken, die – in etwa – dem üblichen Abstand der Türen der Züge entspricht. Die Türen und Schranken müssen die Passagiere selbst öffnen – und sie sollen das erst dann tun, wenn der Zug anhält. Erst dann betreten die Fahrgäste den Bereich zwischen Zaun und Zug. "Das Ganze muss sich natürlich erst einspielen. Aber der normale Fahrgast hält sich bis zum Halten des Zuges in der Regel hinter dem Zaun auf – und kann deshalb nicht einfach auf die Gleise gestoßen werden." Solche Zäune könnten nach und nach aufgebaut werden. Bei Autobahnen habe man das ja auch gemacht. "Hundertprozentige Sicherheit gibt das trotzdem nicht", sagt Monheim. Aber sicherer würden Bahnhöfe auf diese Weise trotzdem.

