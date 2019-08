03:00 Uhr

Experte warnt: Istanbul steht ein neues Erdbeben bevor

Blick auf Istanbul. Zur Zeit leben etwa 16 Millionen Menschen in der Metropole am Bosporus.

Exklusiv Experte Marco Bonhoff vermutet, dass das nächste große Erdeben die Region rund um Istanbul treffen könnte. Das letzte große Beben liegt mehr als 250 Jahre zurück.

Das nächste große Erdbeben könnte nach Expertenansicht die Region rund um die türkische Metropole Istanbul treffen. „Im Raum Istanbul sind wir heute am Ende des seismischen Zyklus“, sagte der Fachmann des Deutschen Geo-Forschungs-Zentrums in Potsdam, Marco Bohnhoff, unserer Redaktion.

Letztes großes Beben erschütterte Istanbul 1766

Das bedeute, die Erdkruste in der Türkei sei so kritisch vorgespannt, dass es nur mehr eine Frage er Zeit sei, wann es zu einem großen Beben komme. „Das kann morgen sein, aber auch erst in zehn oder 20 Jahren.“

Das letzte große Beben erschütterte die Region im Jahr 1766. Experten gehen davon aus, dass sich solche Erdbeben etwa alle 250 Jahre ereignen. (jok)

