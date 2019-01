12:45 Uhr

Explosion an Pipeline: Zahl der Toten auf 85 gestiegen Panorama

Die verheerende Explosion an einer Benzinleitung in Mexiko hat nach neuen Informationen 85 Menschen das Leben gekostet. Wie konnte es zu dieser Tragödie kommen?

Akutell würden noch 72 Verletzte in Krankenhäusern behandelt, teilte der Gouverneur des Bundesstaats Hidalgo, Omar Fayad, mit. Das Anzapfen der Pipelines müsse verhindert werden, um weiteren Tragödien vorzubeugen, forderte Fayad.

Die Bevölkerung müsse besser über die Risiken des Benzin-Diebstahls aufgeklärt werden, sagte Fayad. Allen müsse klar gemacht werden, dass sie sich von einem Leck fernhalten und es melden müssen.

Nahe der Pipeline hatten sich zum Zeitpunkt der Explosion am Freitag mehrere hundert Menschen befunden. An der Leitung in der Stadt Tlahuelilpan war zuvor ein Leck entstanden, Anwohner wollten sich das zunutze machen und Benzin in Eimern und Kanistern mitnehmen. Lokale Medien berichteten, die Flammen nach der Explosion seien bis zu 20 Meter hoch gewesen. Rund um die Pipeline sei nur noch verbrannte Erde.

Pipeline in Mexiko explodiert: Was war passiert?

Das Leck soll von Treibstoffdieben verursacht worden sein, die illegal die Pipeline anzapften, heißt es in einer Mitteilung des staatlichen Ölunternehmens Pemex. Daraufhin wollten sich Anwohner die Gelegenheit zunutze machen und Benzin mitnehmen. Dann fing der Treibstoff Feuer.

Mehr als 600 Menschen seien am Freitag in der Nähe der Pipeline gewesen. Die Stadt Tlahuelilpan im Bundesstaat Hidalgo, liegt rund 100 Kilometer nördlich der Haupstadt Mexiko Stadt. Derzeit sichern Soldaten die Unglücksstelle.

Brand in Mexiko: Verletzte haben zum Teil Verbrennungen von mehr als 80 Prozent

Viele der Verletzten seien laut dem Gesundheitsminister Alcocer in einem kritischen Zustand, da sie teilweise Verbrennungen von mehr als 80 Prozent des Körpers haben. Auch wird es noch Monate dauern, bis alle Leichen identifiziert seien.

Nach offiziellen Angaben Mexikos habe der Staat allein im Jahr 2017 rund 2,6 Milliarden Euro durch das illegale Anzapfen von Pipelines verloren. In den vergangenen Wochen wurden mehrere Treibstoffleitungen geschlossen worden, um das Treiben krimineller Banden zu stoppen. (AZ/dpa)

