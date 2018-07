vor 35 Min.

Explosion an Universität in Darmstadt - zwei Studenten verletzt Panorama

Zwei Studenten der Technischen Universität Darmstadt sind bei einer Explosion verletzt worden. Sie kamen mit leichten Blessuren davon.

Bei einer Explosion an der Technischen Universität Darmstadt sind zwei Studenten verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, detonierte eine Batterie in einer Werkstatt, in der Rennwagen gebaut werden. Danach brach ein Feuer aus. Die beiden Studenten - 20 und 22 Jahre alt - kamen am Montagabend mit leichten Blessuren davon.

Schaden beträgt rund 5000 Euro

Einer von ihnen habe Abschürfungen erlitten, bei seinem Kommilitonen bestehe Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Wie es zu der Explosion kam, war noch unklar. (dpa)

