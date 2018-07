Explosion in Berlin: Drei Menschen schwer verletzt

In Berlin hat es am Donnerstag eine Explosion gegeben. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Drei Menschen sind bei einer Explosion in Berlin schwer verletzt worden. Einer der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte.

Die Polizei ging ersten Erkenntnissen zufolge nicht von einer Straftat aus. Ein Sprecherin erklärte, das Unglück sei "höchstwahrscheinlich" auf den falschen Gebrauch einer Gasflasche zurückzuführen. Das berichtet auch die Berliner Feuerwehr.

Durch die #Explosion einer Gasflasche ohne Folgebrand sind in einem Restaurant am #Teltower_Damm in #Zehlendorf 3 Menschen schwer verletzt worden. Sie wurden mit einem #ITH und zwei #NEF in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die @Berliner_Fw war mit 28 Kräften im Einsatz. pic.twitter.com/NfJNDRpk1w