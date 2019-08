vor 2 Min.

Explosion in russischem Munitionslager

Mit großem Sicherheitsabstand beobachtet eine Familie die Explosion in einem Munitionslager in Sibirien. In der Anlage mit rund 40.000 Artilleriegeschossen hatte es mehrere Stunden gebrannt.

Ein Depot in Sibirien mit 40.000 Artilleriegeschossen brannte nach einer Explosion. Das Feuer ist laut Verteidigungsministerium inzwischen vollständig gelöscht.

Nach einer heftigen Explosion in einem Munitionslager in Sibirien hat das Militär die Lage unter Kontrolle gebracht. Das Feuer in dem Depot in der Region Krasnojarsk in Sibirien mit rund 40.000 Artilleriegeschossen sei nach mehreren Stunden vollständig gelöscht worden, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag der Agentur Tass zufolge mit. Es sei noch stundenlang zu kleineren Explosionen gekommen. Mindestens zwölf Menschen seien dabei verletzt worden.

Explosion in Sibirien: Rund 10.000 Menschen wurden evakuiert

Am Montag war das Lager rund 4000 Kilometer östlich von Moskau explodiert. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Das Militär sperrte daraufhin den Luftraum über dem Ort sowie die Straßen und Zugverbindungen. Sie wurden vom Militär am Dienstag wieder freigegeben.

Rund 10.000 Menschen seien nahe der Stadt Atschinsk von den Behörden in Sicherheit gebracht worden. Auch ein Ferienlager mit rund 250 Kindern wurde evakuiert. Zusätzlich verließen nach Angaben des Zivilschutzes etwa 7000 Bewohner ihre Häuser freiwillig. (dpa)

Themen Folgen