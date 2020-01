vor 39 Min.

Explosionen in Betten-Lager - Zwei Feuerwehrleute verletzt

Nach einem Brand und Explosionen in einer Lagerhalle in Düsseldorf mit zwei Verletzten sucht die Polizei nach den Ursachen.

Bei Löscharbeiten einer Lagerhalle im Düsseldorfer Gewerbegebiet wurden zwei Feuerwehrleute verletzt. Es soll mehrere Detonationen gegeben haben.

Bei einem Brand in einer Lagerhalle sind in Düsseldorf in der Nacht zum Freitag zwei Feuerwehrleute verletzt worden, einer davon schwer.

Bei dem Feuer in der Lagerhalle im Stadtteil Heerdt habe es Explosionen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Was die Detonationen auslöste, sei noch unklar, sagte der Sprecher am Morgen. Eine Gefahr weiterer Explosionen bestehe aktuell jedoch nicht. In der Halle seien sogenannte Boxspringbetten gelagert und verkauft worden.

Das Feuer war in der Nacht zum Freitag aus unklarer Ursache ausgebrochen. Ob im Fall des schwer verletzten Feuerwehrmannes Lebensgefahr bestand, war am Freitagmorgen noch unklar. Der Brandort war den Angaben zufolge unter Kontrolle, die Halle nahezu vollständig niedergebrannt. (dpa)

Themen folgen