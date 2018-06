11:46 Uhr

Explosionsursache unklar: Fünf Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus Panorama

Ein Mehrfamilienhaus in Wuppertal ist abgebrannt. Es gab fünf Verletzte. Die Brandursache ist noch unklar. Eine Spezialfirma begann nun mit Abtragen des Hauses.

Von Oliver Bosch

Samstagnacht kam es in einem Wohnhaus in Wuppertal zu einer folgenschweren Explosion. Die Ursache ist nach wie vor unklar. Mehrere Etagen des Wohnhauses in der Lenneper Straße brannten gegen 23.50 Uhr lichterloh, die Bewohner versuchten sich ins Freie zu retten. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, darunter drei sehr schwer. Rettungskräfte brachten die Brandopfer in unterschiedliche Krankenhäusern, wo sie nach wie vor behandelt werden.

Die Ursache, die zur schweren Explosion führte, ist immer noch unklar. Polizeisprecher Stefan Weiand stellte erste Vermutungen an: "Eine manipulierte Gasleitung oder ein technischer Defekt sind etwa möglich". Gerüchte machten die Runde, ein Bewohner selbst könnte die Explosion ausgelöst haben. Die Polizei äußerte sich zu diesen Vermutungen nicht.

Brandursache in Wuppertal ist nach wie vor unklar

Mittlerweile hat eine Spezialfirma damit begonnen, das akut einsturzgefährdete Wohnhaus systematisch abzutragen. Begleitet wird der Abriss unter den strengen Augen eines Sachverständigen für Brand- und Explosionsursachen. Die Kriminalpolizei bat den Experten bei den Ermittlungen zur Brandursache um Hilfe. Laut Polizei könnten derzeit keine weiteren Angaben zum Stand der Ermittlungen gemacht werden.

Den Rettungskräften bot sich in der Nacht zum Sonntag ein schreckliches Bild. Insgesamt 200 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW und Hilfsdiensten waren zum Unglücksort geeilt. Ein großer Teil eines Mehrfamilienhauses mit drei Etagen war von der Wucht der Detonation weggesprengt. Weitere Teile des Hauses stürzten am Sonntagmorgen ein. Wie durch ein Wunder hielten die Mauern der beiden unmittelbar angrenzenden Wohnhäuser der Explosion stand. Schon da teilte ein Polizeisprecher mit, die Ursachensuche würde sich als schwierig gestalten.

24.06.2018, Nordrhein-Westfalen, Wuppertal: Die Trümmer eines Hauses, in dem es in der Nacht eine Explosion gegeben hat, liegen auf der Straße. Zwei Männer betrachten die Trümmer von einem Kran aus. Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Wuppertal sind fünf Menschen verletzt worden. Kamera: Henning Kaiser/dpa Video: dpa

Suche nach Brandursache gestaltet sich schwierig

Die Verwirrung über die Zahl der Verletzten war im Brandchaos zunächst groß. Bewohner eilten auf die Straße. Einigen war der Fluchtweg durch die Flammen versperrt. Die Feuerwehr brachte die Eingeschlossenen über Drehleitern in Sicherheit. Zuerst hieß es von Seiten der Retter, 24 Menschen seien verletzt worden, darunter einige Schwerverletzte. Als die Lage unter Kontrolle war, stellten die Rettungskräfte fest, dass es fünf Verletzte gab, davon drei schwer.

Ein Kriminalbeamter vor der Ruine des Hauses, in dem es Samstagnacht eine Explosion gegeben hatte. Bild: Henning Kaiser, dpa

Viele betroffene Bewohner fanden Unterschlupf bei Angehörigen. Momentan werden keine weiteren Personen vermisst. Suchhunde konnten noch vor dem Einsturz das Haus durchsuchen und hatten keine Verschütteten angezeigt.

