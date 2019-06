08:41 Uhr

"Extreme Hitzewelle": Wird der Hitze-Rekord von 1947 geknackt?

Hitzewelle nächste Woche in Deutschland: Meteorologen erwarten mehrere Tage lang Temperaturen über 35 Grad - in der Spitze sogar bis zu 40 Grad.

Extreme Hitzewelle ab heute in Deutschland: Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen Temperaturen über 35 Grad. Selbst ein Rekord könnte geknackt werden.

Erste Hitzewelle 2019 in Deutschland: Diese Woche wird es heiß - richtig heiß sogar. Die Wetterdienste schließen sogar extreme Temperaturen von bis zu 39 oder 40 Grad nicht aus. "Das wird eine unerträgliche ja teils mörderische Hitzewelle sein", sagt Dominik Jung von wetter.net.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet eine "extreme Hitzewelle". Bis einschließlich Mittwoch werde es jeden Tag heißer, sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser. Er sei sich relativ sicher, dass der 1947 in Frankfurt gemessene Junirekord von 38,2 Grad geknackt werde.

Wie heiß wird es diese Woche? Und wie lange dauert die erste Hitzewelle 2019 in Deutschland? Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Wann kommt die erste Hitzewelle in Deutschland 2019?

Schon Montag geht es los mit der Sahara-Hitze, Dienstag und Mittwoch schlägt die Hitzewelle dann richtig zu - mit Temperaturen bis zu 39 oder 40 Grad, wie die Wetterdienste am Wochenende übereinstimmend melden.

In Schwaben werden die Spitzenwerte diese Woche wohl am Mittwoch erreicht und dann um die 35 Grad betragen.

Wie lange dauert die Hitzewelle diese Woche?

"Die Hitze kommt, um zu bleiben", heißt es beim DWD. "Nach derzeitigem Stand bleiben vor allem in der Mitte und im Süden die heißen Temperaturen zwischen 30 und 38 Grad bis über das Wochenende hinweg erhalten", sagte Meteorologe Lars Kirchhübel am Sonntag.

11 Bilder So sieht der Mega-Sommer 2018 in Bildern aus

Sahara-Hitze in Deutschland: Wie kommt es dazu?

Eine Südströmung führt diese Woche heiße Sahara-Luft aus Nordwestafrika bis nach Mittel- und Westeuropa und damit auch zu uns nach Deutschland. Dank Hoch Ulla ist gleichzeitig eine Wolkenbildung kaum möglich.

Gibt es Tipps für die Hitzewelle?

Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt für Hitzewellen, ganz besonders auf sich zu achten. Hier die Tipps der Experten:

Trinken Sie viel an heißen Tagen. Besonders geeignet sind mineralstoffhaltige Getränke, wie Wasser oder Tee. Alkohol besser vermeiden.

Achten Sie vor allem auf ältere Personen und Kinder, die durch die Hitze besonders belastet sind. Sie brauchen gezielte Aufmerksamkeit.

Sport an heißen Tagen besser in den frühen Morgen- oder späteren Nachmittags- und Abendstunden.

Vermeiden Sie während der Mittagshitze starke körperliche Anstrengungen.

Achten Sie auf einen angemessenen Schutz gegen ultraviolette Strahlung.

Der beste Sonnenschutz sind geeignete Kleidung, Sonnenhut und Sonnenbrille. Haut, welche nicht mit Kleidung bedeckt ist, muss gut mit Sonnenschutzmittel eingerieben werden.

Welche Gefahren drohen bei einer Hitzewelle?

Schon in den vergangene Jahren gab es mehrfach Hitzewellen - mit entsprechenden Konsequenzen und Gefahren:

Gesundheit: Im Sommer steigt regelmäßig die Zahl der Patienten mit Herzinfarkt oder anderen kardiologischen Problemen. Kreislaufprobleme kommen häufig vor, weil Menschen zu wenig trinken.

Im Sommer steigt regelmäßig die Zahl der Patienten mit Herzinfarkt oder anderen kardiologischen Problemen. Kreislaufprobleme kommen häufig vor, weil Menschen zu wenig trinken. Autobahnen : Auf älteren Autobahnen können sich bei extremer Hitze sogenannte Blow-Ups bilden. Dabei hebt sich die Fahrbahndecke gefährlich an, was vor allem Motorradfahrern zum Verhängnis werden kann.

: Auf älteren Autobahnen können sich bei extremer Hitze sogenannte Blow-Ups bilden. Dabei hebt sich die Fahrbahndecke gefährlich an, was vor allem Motorradfahrern zum Verhängnis werden kann. Deutsche Bahn : Die Bahn hatte bei Hitzewellen in den vergangenen Jahren immer wieder damit zu kämpfen, dass in den Zügen die Klimaanlagen ausfielen.

: Die Bahn hatte bei Hitzewellen in den vergangenen Jahren immer wieder damit zu kämpfen, dass in den Zügen die Klimaanlagen ausfielen. Dürre: Je länger die Hitze mit wenig Regen dauert, umso mehr steigt die Gefahr einer Dürre. Zudem machen den Waldbesitzern noch die Dürreschäden von 2018 zu schaffen.

War 2018 nicht auch schon ein Mega-Sommer mit Hitzewellen?

Tatsächlich: Der deutsche Sommer 2018 war der zweitheißeste seit Beginn der regelmäßigen Messungen im Jahr 1881. Nur 2003 waren die Temperaturen noch höher.

Was ist bisher der Hitze-Rekord in Bayern?

Die heißesten Juni-Tage in Bayern wurden bislang am 26. Juni 1947 in Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg und am 19. Juni 2014 in Kitzingen mit 37,3 Grad gemessen. (AZ)

9 Bilder Folgen der Hitzewelle: Die Dürre in der Region Bild: Ulrich Wagner

