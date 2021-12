FC Bayern - VfL Wolfsburg: Liveticker und Bundesliga-Übertragung im Free-TV oder Live-Stream

Der FC Bayern München trifft am 17. Dezember auf den VfL Wolfsburg. Die Partie läuft live im Free-TV und Stream. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung und einen Liveticker.

Kurz vor Weihnachten empfängt der FC Bayern in der Allianz Arena in München seinen Gegner aus Wolfsburg. Die Begegnung der zwei Bundesligisten wird das erste Spiel des 17. Spieltages der Saison 2021/2022 sein. Aktuell führen die Münchener noch die Bundesligatabelle an. Bleibt das auch bis Jahresende so? In der vergangenen Saison konnte sich der FC Bayern in der Hin- und Rückrunde gegen den VfL Wolfsburg durchsetzen.

Sie möchten mehr über das Spiel Bayern - Wolfsburg wissen? Hier zeigen wir Ihnen nicht nur alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit, sondern präsentieren Ihnen auch einen Liveticker inklusive Spielstand und Aufstellung. Wird das Spiel auch im Free-TV zu sehen sein?

FC Bayern München - VfL Wolfsburg: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der Bundesliga

Am Freitag, dem 17. Dezember 2021, um 20.30 Uhr trifft der FC Bayern auf den VfL Wolfsburg. Anpfiff des Spiels ist in der Allianz Arena in München.

Bayern gegen Wolfsburg: Übertragung im TV und Live-Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV und Stream?

Das Freitagsspiel der 1. Bundesliga am 17. Spieltag ist diesmal nicht nur über den kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN, sondern sogar im Free-TV auf Sat.1 zu sehen. Hier finden Sie noch einmal die wichtigsten Informationen rund um das Spiel zwischen dem FCB und dem VfL im Überblick zusammengefasst:

Spiel: FC Bayern vs. VfL Wolfsburg , 17. Spieltag der Bundesliga 2021/22

vs. , 17. Spieltag der Bundesliga 2021/22 Datum: Freitag, 17. Dezember 2021

Freitag, 17. Dezember 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Allianz-Arena , München

, Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Da die Übertragung des Spiels im Free-TV auf Sat.1 stattfindet, wird es auch online einen kostenlosen Stream der Partie geben. Über die Plattform Joyn ist ein gratis Stream zum Bundesliga-Spiel zwischen Bayern und Wolfsburg möglich.

Liveticker zu FC Bayern - 1. FC Köln: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Unser Liveticker bietet Ihnen die Möglichkeit alle Spiele der Bundesliga mitzuverfolgen, wenn Sie die Begegnungen nicht live im TV oder Stream sehen können. Zusätzlich zum aktuellen Spielstand zeigt der Liveticker auch alle wichtigen Infos zu den Toren, gelbe und rote Karten, Auswechslungen sowie Kommentare zu den Highlights der Partien. Auch die Mannschaftsaufstellung und die Ergebnisse der anderen Spiele der Bundesliga-Saison 2021/22 sind in unserem Liveticker zu finden:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der Bundesliga 2021/22 live im TV und Online-Stream

In der Bundesliga-Saison 2021/22 teilen sich für die meisten Spiele der Sender Sky und der Streaming-Anbieter DAZN die Übertragungsrechte. Um auf Sky oder DAZN die Spiele live mitverfolgen zu können, ist jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Wer nichts für die Übertragung der Spiele zahlen möchte, hat Glück: Neun Spiele der 1. Bundesliga werden im Free-TV auf Sat.1 zu sehen sein. Auch die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg wird am 17. Dezember auf Sat.1 laufen. Hier finden Sie einen kurzen Überblick zu der Übertragung der Spiele:

Bundesliga-Übertragung auf Sky: alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch

alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch Bundesliga-Übertragung auf DAZN : alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele

alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele Bundesliga-Übertragung auf Sat.1 : insgesamt neun Spiele der Bundesliga-Saison

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Bilanz und Infos

In der vergangenen Bundesliga-Saison konnte sich Bayern in beiden Spielen gegen Wolfsburg durchsetzen. In der Hinrunde gewannen die Münchener mit 2:1 zuhause in der Allianz Arena und in der Rückrunde schafften sie den Auswärtssieg mit 2:3. Auch im DFB-Pokal konnte sich der VfL noch nicht gegen den Rekordmeister behaupten. In allen sechs DFB-Pokal-Begegnungen ist der FC Bayern als Siegermannschaft hervor gegangen.