FC Sevilla gegen den VfL Wolfsburg in der Champions League: Liveticker und Infos zur Übertragung

Der FC Sevilla und der VfL Wolfsburg treffen in der nächsten Runde der Champions League aufeinander. Alles zur Übertragung im TV oder Stream und zum Liveticker erhalten Sie hier.

Am 23. und 24. November steht der fünfte Spieltag der UEFA Champions League an. Auch mehrere deutsche Teams sind vertreten. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg stellen sich in dieser Saison den europäischen Spitzenteams. Der VfL Wolfsburg ist diesmal zu Gast beim spanischen Fußballclub Sevilla. Möchten Sie wissen, wann und wo die Partie ausgetragen wird, ob es eine Übertragung online oder im Free-TV gibt und wie der bisherige Turnierverlauf der beiden Mannschaften war? Dann sind Sie hier richtig. Dieser Artikel liefert alle wichtigen Informationen zur Übertragung, zur Uhrzeit, zum Sender, zur Bilanz und bietet sogar einen Liveticker.

FC Sevilla - VfL Wolfsburg in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anpfiff?

Das Gruppenphasenspiel zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg findet am 23. November 2021 in der spanischen Metropole Sevilla statt. Der Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

FC Sevilla - VfL Wolfsburg: Übertragung live im TV und Stream - Free-TV?

Auch in dieser Champions League Saison wird es keine Übertragung der Spiele im Free-TV geben. Die Rechte zur Übertragung teilen sich die beiden kostenpflichten Anbieter Amazon Prime und DAZN. Alle Spiele am Dienstag werden von Amazon Prime ausgestrahlt und alle Mittwochspiele sehen Sie beim Sportsender DAZN. Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Spiel FC Sevilla - VfL Wolfsburg:

Spiel: FC Sevilla - VfL Wolfsburg , Champions League 2021/22, Gruppenphase

- , 2021/22, Gruppenphase Datum: 23. November 2021

23. November 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Sevilla , Spanien

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Stream: Amazon Prime

Live-Ticker zum Spiel: FC Sevilla - VfL Wolfsburg

Falls Sie nicht alle Spiele live sehen können, bieten wir Ihnen hier die Möglichkeit, Aktuelles aus dem Spiel mitzuverfolgen. Durch unseren Liveticker verpassen Sie keine wichtigen Informationen zu der Partie zwischen dem FC Sevilla und dem VfL Wolfsburg und zu keinem anderen Spiel. Der Liveticker informiert Sie nicht nur über aktuelle Spielstände, sondern liefert auch alle Einwechslungen, gelbe oder rote Karten und zeigt die spannensten Momente der Spiele in einem Kommentar. Außerdem gibt es zu Beginn die Aufstellungen der Mannschaften.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FC Sevilla gegen VfL Wolfsburg: bisherige Bilanz

In der bisherigen Champions League Saison sind die beiden Teams bereits aufeinander gestoßen. In der vergangenen Partie am 29. September 2021 trennten sich der VfL Wolfsburg und der FC Sevilla mit einem 1:1-Unentschieden. Aktuell belegen die beiden Teams den letzten (FC Sevilla) und vorletzten (VfL Wolfsburg) Platz in der Gruppe G. Die Gruppe besteht aus Wolfsburg, Sevilla, Lille und Salzburg. RB Salzburg führt die Gruppe mit 7 Punkten an, gefolgt von Lille (5 Punkte), Wolfsburg (5 Punkte) und Sevilla (3 Punkte).

Das sind die bisherigen Ergebnisse der CL-Gruppenphase aus der Saison 2021/2022 vom VfL Wolfsburg und dem FC Sevilla:

1. Spieltag

FC Sevilla - RB Salzburg : 1:1

- : 1:1 Lille - VfL Wolfsburg : 0:0

2. Spieltag

VfL Wolfsburg - FC Sevilla : 1:1

3. Spieltag

RB Salzburg - VfL Wolfsburg: 3:1

Lille - FC Sevilla: 0:0

4. Spieltag

VfL Wolfsburg - RB Salzburg : 2:1

- : 2:1 FC Sevilla - Lille : 1:2

5. Spieltag

FC Sevilla - VfL Wolfsburg : noch offen

6. Spieltag

VfL Wolfsburg - Lille : noch offen

- : noch offen RB Salzburg - FC Sevilla : noch offen

Die beiden Mannschaften sind in der bisherigen Geschichte noch nicht aufeinandergetroffen, was sich in dieser Champions League Saison geändert hat.

