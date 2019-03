Facebook, Instagram und Whatsapp down: Weiter Störungen

Facebook, Instagram und Whatsapp funktionieren auch am Donnerstagmittag noch nicht überall. Es handelt sich um den größten Störfall in der Geschichte Facebooks.

Auch knapp 15 Stunden nach dem ersten Auftreten der Störfälle bei Facebook, Instagram und Whatsapp sind die Probleme noch nicht behoben. Noch immer klagen Nutzer über zahlreiche Störungen. Demnach funktionieren der Login und die Kommentarfunktion noch immer nicht richtig. Medienberichten zufolge handelt es sich um die längste Störung in der Geschichte des Unternehmens.

Mittlerweile hat die Zahl der Beschwerden jedoch abgenommen. Am Mittwochabend wurden zeitweise 1800 Störungen parallel gemeldet, bis Donnerstagmittag hatte sich die Zahl stark verringert. Das geht aus Daten der Website "allestörungen.de" hervor. Doch laut des Störungsmeldedienstes sind besonders die USA und Europa noch immer betroffen. Auch deutsche User beschweren sich weiterhin über Störungen.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.