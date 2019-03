vor 36 Min.

Facebook-Störung in Deutschland wohl behoben - im Rest der Welt nicht

Facebook, Instagram und Whatsapp funktionieren auch am Donnerstagmorgen nicht überall. Das Unternehmen dementiert derweil Gerüchte über einen Cyber-Angriff.

Von Birgit Schindele

Die Störung auf Facebook, Whatsapp und Instagram scheint behoben zu sein - zumindest in Deutschland. Zahlreiche Nutzer bestätigten das am frühen Donnerstagmorgen auf Twitter, Facebook und dem Portal "allestörungen.de". Allerdings funktionieren die Sozialen Netzwerke des Unternehmens noch nicht überall auf der weltweit. Während deutsche Nutzer wieder fröhlich Beiträge liken und teilen können, können sich auch am Donnerstagmorgen weltweit Nutzer noch immer nicht anmelden.

Ein Cyber-Angriff ist angeblich nicht für die Störung bei Facebook verantwortlich

Laut dem Portal "allestörungen.de" können sich vor allem Nutzer in Japan, Australien und den USA noch immer nicht anmelden. Aber auch in Europa gibt es noch vereinzelt Meldungen über Störungen. Die Verbindungsprobleme traten zum ersten Mal am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf. Weltweit hatten Nutzer Fehlermeldungen erhalten. Wie viele Menschen betroffen waren, ist noch unklar.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack. — Facebook (@facebook) 13. März 2019

Facebook dementierte noch am Mittwoch Gerüchte, die unternehmenseigenen Server seien von einer Cyber-Attacke getroffen worden. Die Vermutung hatten zahlreiche Nutzer - zum Teil aus Spaß - bei Twitter aufgestellt. Facebook gab daraufhin - ebenfalls bei Twitter - bekannt, man arbeite an einer Lösung. Was der Grund für die Störungen war, ist jedoch noch unklar.

Störung bei Facebook: Reaktionen über Hashtag #facebookdown

Viele der Nutzer nahmen die unfreiwillige Auszeit jedoch mit Humor.

Einige Nutzer suchten sich andere Beschäftigungen für den Abend...

#FacebookDown Baby Boom in 9 Monaten , meine Rente ist sicher — christian_ndh (@christiandoener) 13. März 2019

Und auf Twitter freute man sich über den plötzlichen Ansturm.

Wer ist von der Facebook-Störung betroffen?

Die Störungskarte verzeichnet, wo Nutzer derzeit Probleme mit Facebook haben. Die meisten deutschen Meldungen stammen aus Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München.

