Facebook vs. Schrems: EuGH kippt EU-US-Datenschutzvereinbarung "Privacy Shield"

Der EuGH hat die Regeln für den Datenverkehr in die USA gekippt. Max Schrems hat bereits für das Ende "Safe Harbor"-Abkommens gesorgt.

Der Europäische Gerichtshof hat die EU-US-Datenschutzvereinbarung "Privacy Shield" gekippt. Im Rechtsstreit des österreichischen Juristen Max Schrems gegen Facebook erklärten die Luxemburger Richter allerdings, dass Nutzerdaten von EU-Bürgern weiterhin auf Basis sogenannter Standardvertragsklauseln in die USA und andere Staaten übertragen werden können.

Hintergrund ist eine Beschwerde des Datenschutzaktivisten Schrems. Der österreichische Jurist hatte bei der irischen Datenschutzbehörde beanstandet, dass Facebook Irland seine Daten an den Mutterkonzern in den USA weiterleitet. Er begründete seine Beschwerde damit, dass Facebook in den USA dazu verpflichtet sei, US-Behörden wie der NSA und dem FBI die Daten zugänglich zu machen - ohne dass Betroffene dagegen vorgehen könnten. Ein irisches Gericht möchte vom EuGH wissen, ob die sogenannten Standardvertragsklauseln und das EU-US-Datenschutzabkommen "Privacy Shield" mit dem europäischen Datenschutzniveau vereinbar sind.

In a week the @EUCourtPress will publish it's decision in the #SCC/#PrivacyShiled/#GDPR/#NSA/#PRISM case (no, I won't call it "Schrems II")..



If you wanna read up: We summarized the background (7 years) and linked all relevant laws and decisions!



https://t.co/cJDSo7FuZD pic.twitter.com/tMLCoCUhyd