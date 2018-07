20:12 Uhr

Fälle bei "Aktenzeichen XY" heute: Polizei jagt Räuber und Mörder

Bei "Aktenzeichen XY" geht es heute neben einen Mordfall aus dem Jahr 1997 und dreisten Supermarkträubern auch um eine spektakuläre Einbruchserie.

Die Polizei erhofft sich von "Aktenzeichen XY … ungelöst" einen Mord aus dem Jahr 1997 sowie verschiedene Einbruchs- und Raubverbrechen aufzuklären. Das sind die Fälle, die heute, am 25. Juli, in der Sendung nachgestellt werden.

"Aktenzeichen XY": Das sind die Fälle am 25. Juli 2018

Mord an Adem Bozkurz im hessischen Ober-Mörlen: Ein vermeintlicher Autounfall stellt sich über 20 Jahre später als Mord heraus. Im April 1997 wird Adem Bozkurt bei Ober-Mörlen im osthessischen Wetteraukreis tot am Steuer eines Autos entdeckt. Das Fahrzeug war gegen einen Baum gefahren. Die Polizei stellte damals kein Fremdverschulden fest. Erst im Jahr 2014 geht ein Hinweis ein, dass es sich bei dem augenscheinlichen Unfall um Mord gehandelt haben könnte. Eine Exhumierung des Leichnams belegt: Adem Bozkurt wurde durch einen Genickschuss getötet. Die Staatsanwaltschaft Gießen sowie die Kripo Friedberg (Hessen) hoffen auf Hinweise aus den Reihen der XY-Zuschauer.

Raubüberfall auf einen Supermarkt in Karlsruhe: Am späten Nachmittag des 4. November 2017 betreten drei Männer nacheinander einen Supermarkt in Karlsruhe. Dort verstecken sie sich im Lager, bis der Laden schließt. Anschließend ziehen sich die Unbekannten Masken über die Gesichter und stürmen mit Messern bewaffnet aus ihren Verstecken. Sie bedrohen die Angestellten, reißen sie zu Boden und entkommen mit mehreren tausend Euro Beute. Das Kennzeichen ihres Fluchtfahrzeugs haben sie vor dem Überfall auf einem Parkplatz gestohlen. Bei "Aktenzeichen XY" zeigt die Polizei auch Bilder der Überwachungskameras, auf denen die drei Tatverdächtigen unmaskiert zu sehen sind.

Einbrecherbande verschafft sich zwei Mal mit Sprengstoff Zugang

Einbruchserie in Berlin und Düsseldorf: Im Abstand von neun Monaten schlägt eine Einbrecherbande zwei Mal auf ähnliche Weise zu. Anfang April 2017 legen die Unbekannten zunächst die Alarmanlage der Filiale einer Handelskette in Berlin-Charlottenburg lahm und verschaffen sich anschließend Zugang zum Tresorraum, indem sie Wände und Türen sprengen. Sie erbeuten Bargeld und Edelmetalle. In der Silvesternacht geht die Bande in Düsseldorf ähnlich vor: Sie durchbrechen die Wand eines Parkhauses, plündern die Tresore und privaten Schließfächer der Mitarbeiter.

Bankräuber lassen in Pforzheim ihre Helme zurück: Laut Kriminalpolizei sollen die Räuber recht ungeschickt vorgegangen sein: Gegen acht Uhr morgens betreten sie im April 2017 das Foyer einer Sparkasse in Pforzheim und stellen fest, dass die Filiale erst später öffnet. Um die Mittagszeit kehren sie mit ihrem Motorroller zurück und bringen zwei Bankangestellte in ihre Gewalt. Ihre Beute verpacken sie in schwarz-grauen Taschen und machen sich aus dem Staub. Ihre auffälligen Helme und eine abgenutzte Reisetasche werfen sie später von einer Brücke aus in die Würm. Die Kriminalpolizei zeigt bei "Aktenzeichen XY" verschiedene Gegenstände des Überfalls und hofft auf Hinweise auf die Täter.

"Aktenzeichen XY" stellt die zweite Kandidatin für den XY-Preis vor

Nominierung für den XY-Preis 2018 - Gemeinsam gegen das Verbrechen: Die 19-jährige Marie Deutsch aus Magdeburg wird im Mai 2016 in der Bahn auf einen älteren Mann aufmerksam, der sich neben ein junges Mädchen setzt und sich auffällig verhält. Wenig später verlassen alle drei den Zug. Der 19-Jährigen fällt auf, dass der Mann dem Mädchen folgt. Wenig später hört Deutsch Schreie, kehrt um und rennt los. In einem Gebüsch entdeckt sie, dass der ältere Mann die 14-Jährige zu Boden gerissen und sich auf sie geworfen hat. Marie Deutsch schreit den Mann an, alarmiert einen vorbeifahrenden Taxifahrer und die Polizei. Als der Täter fliehen will, folgt sie ihm und gibt den Beamten konstant ihren Standort durch. Schließlich gelingt es der Polizei, den mehrfach wegen Kindesmissbrauch vorbestraften Mann festzunehmen. Für ihren couragierten Einsatz haben die XY-Zuschauer Marie Deutsch für den XY-Preis vorgeschlagen. (AZ)

