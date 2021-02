vor 32 Min.

Fälle bei "Aktenzeichen XY" heute: Raub, Betrug und eine Leiche

Moderator Rudi Cerne präsentiert die Fälle bei "Aktenzeichen XY" - auch am 10. Februar 2021.

Ein Toter, Enkeltrick-Betrüger und ein Räuber - diese Fälle werden heute am 10. Februar 2021 bei "Aktenzeichen XY" gezeigt. Wir stellen die Verbrechen kurz vor.

Von Sascha Geldermann

Bei " Aktenzeichen XY... ungelöst" geht es am 10. Februar im ZDF wieder um Fälle, die bislang nicht aufgeklärt werden konnten. Die Polizei erhofft sich neue Hinweise, um die Täter zu finden.

Mehrere Verbrechen werden mit kurzen Filmen nachgestellt, um die wichtigen Details zu verdeutlichen. Dabei geht es in der aktuellen Folge um einen brutalen Räuber und dreiste Enkeltrick-Betrüger. Außerdem wird ein Cold Case von 1991 gezeigt, der sich um einen Toten dreht. Das sind die drei Film-Fälle, zu denen das ZDF vorab Informationen veröffentlicht hat:

Fälle bei "Aktenzeichen XY" heute am 10. Februar 2021

Kripo Verden / Osterholz: Wer kennt den Toten von der A1?

Nach fast 30 Jahren soll dieser Cold Case noch aufgeklärt werden: Am 10. Dezember 1991 wurde an einer Böschung der A1 an der Ausfahrt Ottersberg-Posthausen eine Leiche gefunden, die laut Polizei massive Verletzungen durch Schläge und Stiche aufwies. Bis heute ist unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt.

Bei "Aktenzeichen XY" wird eine Rekonstruktion des Gesichts gezeigt. Diese soll verdeutlichen, wie der Tote zu seinen Lebzeiten ausgesehen haben könnte. Außerdem werden auch Kleidung, Schuhe und zwei Goldringe des Mannes gezeigt. Es ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

Kripo Duisburg: Enkeltrick-Gauner betrügen Frau um 131.000 Euro

Am 30. September 2019 wurde eine 64-Jährige das Opfer von Einkeltrick-Betrügern. Ein Täter gab sich am Telefon als Enkel der Frau aus und erzählte ihr diese erfundene Geschichte: Er habe einen Unfall verursacht, der andere Beteiligte würde aber die Polizei außen vor lassen, wenn er den Schaden sofort bezahlen könnte. Dafür seien 81.000 Euro für die Werkstatt nötig.

Die 64-Jährige übergab diese Summe tatsächlich an einen Betrüger, der sich als Mitarbeiter der Werkstatt vorstellte. Am nächsten Tag holten die Verbrecher noch einmal 50.000 Euro von der Frau - angeblich für ein neues Auto. Erst später wurde dem Opfer klar, auf einen Betrug hereingefallen zu sein.

Bei "Aktenzeichen XY" am 10. Februar 2021 zeigt die Kripo ein Phantombild des Betrügers, der das Geld als angeblicher Werkstatt-Mitarbeiter entgegengenommen hatte. Außerdem gibt es allgemeine Hinweise dazu, wie sich der Enkeltrick erkennen lässt und wie Betroffene reagieren sollten.

Kripo Detmold: Student wird geschlagen und ausgeraubt

Ein Musik-Student aus Japan wurde am 22. April 2020 von einer Bekanntschaft in Deutschland angegriffen und augeraubt. Die beiden Männer trafen sich zum zweiten Mal, als es in der Wohnung des Studenten zu dem Vorfall kam: Der Täter schlug fünf Mal mit einem Hammer auf den Kopf des Mannes ein. Das Opfer musste Bargeld, Laptop, Tablet, Handy und den Schlüssel zu seiner Wohnung aushändigen. Danach wurde es im Badezimmer eingeschlossen und konnte sich erst später befreien.

Die Polizei zeigt bei "Aktenzeichen XY" ein Phantombild des Täters, der als groß und kräftig beschrieben wird. Die Ermittler hoffen, den Fall durch Hinweise der Zuschauer aufklären zu können.

"Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF: Sendetermine im Februar und März

"Aktenzeichen XY" läuft einmal im Monat im ZDF - immer an einem Mittwoch um 20.15 Uhr. Das sind die aktuellen Sendetermine:

10. Februar 2021: Folge 563 von " Aktenzeichen XY "

" 10. März 2021: Folge 564 von " Aktenzeichen XY "

