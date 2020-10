vor 1 Min.

Fälle bei Aktenzeichen XY heute am 14. Oktober 2020: Fahrerflucht, Raub und Mord

ZDF-Moderator Rudi Cerne stellt heute am Mittwoch, 14.Oktober 2020 in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ neue Kriminalfälle vor.

Fahrerflucht, Raub und Mord - darum drehen sich drei Fälle in "Aktenzeichen XY... ungelöst" heute am 14. Oktober 2020. Außerdem geht es um das Verschwinden von Constantin Popa aus Kötz bei Günzburg.

Von Tanja Schauer

In der aktuellen Folge von " Aktenzeichen XY" werden insgesamt vier Fälle nachgestellt. Außerdem werden drei neue Kandidaten für den XY-Preis 2020 präsentiert: Klaus und Niklas Bögemann, sowie Kevin De Graaf, die einer Frau bei einem brutalen Messerangriff das Leben retteten.

Das war passiert: Eine 57-jährige Frau wurde von einem Arbeitskollegen auf offener Straße niedergestochen. Die beiden Landschaftsgärtner Klaus und Niklas Böggemann sowie der Elektroniker Kevin De Graaf eilten der Frau zu Hilfe, hielten den Täter fest und leisteten die Erstversorgung der Verletzten.

"Aktenzeichen XY": Fälle heute am 14. Oktober 2020

Bei den vier nachgestellten Fällen bei "Aktenzeichen XY" geht es um Fahrerflucht, Raub, Mord sowie das Verschwinden des 30-Jährigen Constantin Popa aus Kötz bei Günzburg. Hier stellen wir die Verbrechen der Folge vom 14. Oktober 2020 kurz vor.

Kripo Zweibrücken: Wer fuhr die weiße Mercedes E-Klasse?

Ein Stiefvater war mit seinem Sohn auf einem Motorrad unterwegs zu einem Outlet in Zweibrücken. Auf der A8 zog der Fahrer einer Mercedes E-Klasse plötzlich nach rechts, verursachte einen Unfall und flüchtet. Die Harley ging sofort in Flammen auf - der 13-jährige Julian starb noch am Unfallort, sein Stiefvater wurde schwer verletzt.

Laut Zeugenaussagen soll der Fahrer bereits vor dem Unfall beobachtet worden sein, wie er am Steuer sein Handy bedient. Auch das Fahrzeug spielt eine zentrale Rolle: Das Kennzeichen soll eventuell aus dem Ausland, z.B. Frankreich, Luxemburg oder Belgien gewesen sein.

Kripo Karlsruhe: Wer sind die zwei Räuber auf Damenfahrrädern?

Als ein Mann wie gewöhnlich die Zeitung holte, wurde seine 67-jährige Frau zu Hause von zwei vermummten Männern ausgeraubt. Bereits kurze Zeit zuvor war im selben Haus versucht worden, die Fenster auszuhebeln.

Die Täter klingelten gegen 09.30 Uhr an der Haustüre und drängten die Frau anschließend mit einer Pistole zurück ins Haus. Dort forderten sie Geld, Schmuck und andere Wertsachen. Anschließend versprühten die Täter eine nicht identifizierte Flüssigkeit im Haus, wonach das Opfer unter Atemnot litt. Die Täter flüchteten letztlich auf zwei Damenfahrrädern.

Kripo Neu-Ulm: Wo ist Constantin Popa?

Der 30-jährige Constantin Popa aus Kötz bei Günzburg wurde zuletzt am 31.1.20 gesehen. Danach verschwand der beliebte Rumäne spurlos. Eine Woche nach seinem Verschwinden fand ein Spaziergänger den Rucksack des 30-Jährigen an einem Busch am Günzufer hängend. In seinem Rucksack befanden sich noch alle Wergegenstände wie Geld und Handy.

Die Polizei war mit Hubschraubern, Tauchern und Spürhunden im Einsatz - jedoch ohne Erfolg. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass Constantin Popa vor seinem Verschwinden Geld verliehen und deshalb einen Kollegen um Rat gebeten hatte. Mehr zum Verschwinden des 30-Jährigen finden Sie hier: Vermisstenfall Popa aus Kötz am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY": Wurde er ermordet?

Kripo Münster: Wer kennt Darshan Singh?

2001 wurde die 32-jährige Mutter von drei Kindern brutal verprügelt, gebissen und schließlich mit einem Messer ermordet. Auch die drei Kinder befanden sich zum Tatzeitpunkt in der gemeinsamen Wohnung. Dem Tatverdächtigen Darshan Singh soll es zunächst durch Freunde und Bekannte gelungen sein, über die Niederlande nach England zu fliehen.

In den darauffolgenden Jahren soll sich Singh mit gefälschten Papieren in Spanien, Portugal und Indien aufgehalten haben. Später soll er in der Hafenstadt Dénia gelebt haben. Wo er sich aktuell aufhält, ist nicht bekannt.

Sendetermin: Nächste Folge von "Aktenzeichen XY"

"Aktenzeichen XY" läuft einmal im Monat an einem Mittwoch im ZDF. Die nächste Folge 560 ist am 18. November 2020 zu sehen.

