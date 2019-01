Fällt die Schule aus? Hier der Überblick für Donnerstag, 10. Januar

vor 19 Min.

Schulausfall in Bayern, 4. Tag: Auch am Donnerstag, 10.1.19, fällt in mehreren Schulen im Freistaat der Unterricht ist. Wo ist schulfrei? Hier der Überblick.

Auch am 10.1.19 gibt es in Bayern in mehreren Landkreisen Schulausfall. Grund ist wie schon in den vergangenen Tagen das heftige Winterwetter. Angesichts des erwarteten starken Schneefalls und den damit verbundenen Gefahren auf dem Schulweg haben die Behörden vielerorts entschieden, den Unterricht an den Schulen ausfallen zu lassen.

Wo fällt die Schule in Bayern am 10.1.19 aus? Hier der aktuelle Überblick.

Übersicht: Schulausfall am Donnerstag, 10. Januar 2019 in Bayern

Schulausfall im Landkreis Unterallgäu

Die Schulwegsicherheit könne im südlichen Bereich des Landkreises Unterallgäu nicht mehr gewährleistet werden, heißt es. Bis Freitag wurde daher ein Schulausfall in folgenden Gemeinden angeordnet:

Bad Wörishofen: Grundschule, Mittelschule, Wirtschaftsschule, Fachoberschule, Berufsoberschule, Hotelfachschule, Gastgewerbliche Berufsschule, Berufsfachschule für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement, Sebastian-Kneipp-Schule

Türkheim: Grundschule, Mittelschule, Gymnasium

Mindelheim: Grundschule, Mittelschule, Realschulen, Gymnasium, Staatliche Berufsschule, Staatliche Technikerschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schulvorbereitende Einrichtung

Dirlewang: Grundschule

Markt Rettenbach: Grundschule, Mittelschule

Ottobeuren: Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium

Bad Grönenbach: Grundschule, Mittelschule

Wolfertschwenden: Grundschule

Woringen: Grundschule

Legau: Grundschule, Mittelschule

Illerbeuren: Grundschule

Sontheim: Grundschule

Westerheim: Grundschule

Erkheim: Grundschule, Mittelschule

Wiedergeltingen: Grundschule

Kammlach: Grundschule

Memmingerberg: Grundschule, Mittelschule

Benningen: Grundschule

Schulausfall erneut am 10.1.19 im Landkreis Traunstein

Am 10. Januar 2019 gilt für etliche Schulen im Landkreis Traunstein erneut unterrichtsfrei. Der Schulausfalle betrifft folgende Einrichtungen:

Grundschule Surberg

Grundschule Vachendorf

Grundschule Bergen

Grundschule Inzell

Musikschule Inzell

Grund- und Mittelschule Siegsdorf

Grund- und Mittelschule Ruhpolding

St.-Valentins-Schule Ruhpolding

Grund- und Mittelschule Grassau

Montessorischule Grassau

Grundschule Marquartstein

Volksschule Niederfels Marquartstein

Achentalrealschule Marquartstein

Landschulheim Marquartstein

Grundschule Schleching

Grund- und Mittelschule Unterwössen

Grundschule Reit im Winkl

Grundschule Übersee

Grund- und Mittelschule Schnaitsee

Alle Schulen im Stadtgebiet Traunstein, einschließlich Berufsschulen I, II und III, Landwirtschaftsschule Traunstein, FOS / BOS, Sonderpädagogisches Förderzentrum Traunstein (Schule an der Traun), Wirtschaftsschule Dr. Kalscheuer, Mädchenrealschule Sparz, Montessorischule Traunstein

Nicht vom Schulausfall betroffen im Stadtgebiet Traunstein sind Hochschule der Bayerischen Wirtschaft, Campus Traunstein und Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer für München und Oberbayern.

Schulausfall im Landkreis Miesbach

Im Landkreis Miesbach bleiben die Schulen nicht nur am 10.1.19, sondern sogar bis einschließlich Freitag geschlossen.

Schulausfall im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gilt ein kompletter Schulausfall bis Ende der Woche - und damit auch am 10.1.19.

Hinweis: Diese Liste wird laufend aktualisiert, sobald neue Informationen des bayerischen Kultusministeriums bekannt werden. (AZ)

