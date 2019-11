vor 2 Min.

Fahndung: 15-Jährige soll dreijährigen Halbbruder in Detmold getötet haben

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der 15-Jährigen, die in Detmold ihren Halbbruder getötet haben soll.

Die Polizei fahndet nach einer Jugendlichen, die in Detmold ihren dreijährigen Halbbruder mit einem Messer getötet haben soll.

In Detmold in Nordrhein-Westfalen wurde am Mittwoch ein dreijähriger Junge mit einem Messer getötet. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei der Tatverdächtigen um die Halbschwester des Kindes. Die 15-Jährige befinde sich auf der Flucht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, um die Jugendliche zu finden. Daher haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei am Donnerstag eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Dreijähriger in Detmold getötet: Fahndung nach 15-Jähriger

Bei der Verdächtigen handelt es sich um die 15-jährige Oliwia-Marta Kargol. Sie soll ihren Halbbruder am Mittwochabend mit einem Messer tödlich verletzt haben und dann geflohen sein. Die Polizei hatte nach dem Vorfall in der Neulandstraße in Detmold unter anderem mit Hunden und einem Hubschrauber nach der Jugendlichen gesucht, sie bislang aber nicht gefunden. Deshalb haben sich die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld für die Öffentlichkeitfahndung entschieden.

Oliwia-Marta Kargol ist 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Figur und schulterlange, schwarze Haare. Bei ihrer Flucht trug sie einen roten Pullover, schware Leggings und eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich mit den Hinweisen über die Telefonnummer 0521-5450 oder den Notruf 110 zu melden.

Mordkommission soll Hintergründe der tödlichen Messerstiche in Detmold aufklären

Die Hintergründe der Tat in Detmold sind noch unklar. Die Polizei hat daher die Mordkommission "Neuland" eingerichtet, die den Fall aufklären soll. (sge, dpa)

