Weltfahrradtag: Ein globaler Tag zur Ehrung nachhaltiger Mobilität

Das Fahrradfahren erfreut sich steigender Beliebtheit und gewinnt auch vor dem Hintergrund der Klimadebatte an Bedeutung. Die Fahrradindustrie entwickelt sich stetig weiter und treibt unter anderem die Entwicklung von Elektro- und Lastenfahrrädern voran. Seit einigen Jahren gibt es sogar einen Weltfahrradtag, an dem das Radfahren im Fokus stehen soll. Doch von wem wurde er ausgerufen und wann ist der Tag, an dem der Drahtesel geehrt wird? Ein Überblick.

Internationaler Weltfahrradtag: Das ist das Datum

Erst vor wenigen Jahren wurde beschlossen, den internationalen Weltfahrradtag, auch World Bicycle Day genannt, einzuführen. Am 12. April 2018 verabschiedeten die Vereinten Nationen eine entsprechende Resolution und beschlossen damit: Der Weltfahrradtag findet an jedem 3. Juni eines Jahres statt. An diesem Tag soll der Fokus auf nachhaltiger Mobilität und Infrastruktur sowie den gesundheitlichen Vorteilen des Fahrradfahrens liegen.

Hintergrund des Weltfahrradtags: Eine Idee der Vereinten Nationen

Die Entscheidung, den internationalen Weltfahrradtag einzuführen, begründeten die Vereinten Nationen mit der Vielseitigkeit des Fahrrads. Es sei ein "einfaches, erschwingliches, zuverlässiges, sauberes und umweltfreundliches, nachhaltiges Transportmittel", das sowohl die Verantwortung gegenüber der Umwelt als auch die Gesundheit fördere.

Laut den Vereinten Nationen hat das Fahrrad weitere Vorteile, die es zu würdigen lohnt. Es...

fördert die nachhaltige Entwicklung.

fördert die Gesundheit und beugt Krankheiten vor.

dient der sozialen Eingliederung.

stärkt die Bildung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere im Bereich des Sportunterrichts.

Ein ähnlicher Tag zur Ehrung des Zweirads wurde schon vor einiger Zeit ins Leben gerufen. Der "Europäische Tag des Fahrrads" wird seit 1998 begangen, wie fahrradmagazin.net berichtet. Das Ziel ist ähnlich wie beim Weltfahrradtag: Es soll auf die steigende Belastung durch den Autoverkehr aufmerksam gemacht und das Fahrrad in den Fokus gerückt werden.

Der internationale Weltfahrradtag: Diese Vorteile bringt Fahrradfahren mit sich

Nachhaltigere Mobilität gegenüber dem Autofahren und der geringe Kostenaufwand sind zwei Punkte, die für das Fahrradfahren sprechen. Vor schlechtem Wetter - zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit - ist man im Auto wiederum besser geschützt, auch ist das Todesrisiko auf dem Fahrrad laut Spiegel erhöht. Unbestritten ist aber: Die gesundheitlichen Vorteile, auf die auch der Weltfahrradtag aufmerksam machen soll, überwiegen beim Radfahren. Der ADFC nennt unter anderem diese:

Fahrradfahren stärkt die Rückenmuskulatur und trägt zur Stabilisierung der Wirbelsäule bei - vorausgesetzt man nimmt die richtige Sitzposition ein.

Wer regelmäßig Fahrrad fährt, beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.

Den Schutz vor Infekten und eine stärkere Atemmuskulatur nennt der ADFC ebenfalls als Vorteile von regelmäßiger Bewegung auf dem Rad.

Knie-, Hüft- und Schultergelenke profitieren ebenfalls.

Muskeltraining und ein erhöhter Fettstoffwechsel beim Fahrradfahren gelten als weitere Vorteile.

Nicht zuletzt berichtet der ADFC von einer entspannenden Wirkung beim Radfahren. Diese kommt vor allem von der gleichmäßigen und zyklischen Bewegungsform auf dem Rad und begünstigt so auch unsere psychische Verfassung.

Übrigens: So wird das Fahrrad fit für den Frühling und Sommer und so schützt man es am besten vor Diebstahl.