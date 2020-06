vor 18 Min.

"FameMaker", Infos: Darum geht es in der neuen ProSieben-Show

Bald startet bei ProSieben die neue Casting-Show "FameMaker". Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Ablauf und Jury des Formats in der Übersicht.

Von Carla Gospodarek

Casting-Show-Fans haben Grund zur Vorfreude: Der Sender ProSieben gab nun bekannt, dass in Kürze das Format "FameMaker" starten soll. In der Show wird das Konzept von " The Voice of Germany" kurzerhand umgedreht: Anstatt nur mit den Ohren werden die Juroren das Gesangstalent der Kandidaten nur mit den Augen beurteilen - und das, obwohl es ja eigentlich um die Stimme der Teilnehmer geht.

Was genau es mit der Sendung "FameMaker" auf sich hat und welche Promis Teil der Jury sind, lesen Sie bei uns in der Übersicht.

"FameMaker" auf ProSieben: Darum geht es in der Show

In der ProSieben-Musikshow müssen die #FameMaker, also die Juroren, ein glückliches Händchen beweisen: Die Kandidaten performen zwar live auf der Bühne, ihr Gesang verschwindet allerdings unter einer schalldichten Glaskuppel. Wenn einer der Juroren von der Performance überzeugt ist, zieht er einen Hebel. Erst dann hebt sich die Glaskuppel und Jury und Zuschauer hören, was sie vorher nur sehen konnte. Denn auch wenn der Kandidat seinen Song zwar gut präsentiert, aber keinen einzigen Ton getroffen hat, schafft er es in die nächste Runde. Dann muss der #FameMaker mit seinem Kandidaten einen Auftritt inszenieren und einen Song produzieren, der das Beste aus dem Talent herausholt. Wer die Show gewinnt, entscheiden am Ende der Finalshow die TV-Zuschauer.

Produzent und Ideengeber der Show "FameMaker" ist TV-Legende Stefan Raab. Die Musikshow wird im Sommer 2020 von Raab TV in Zusammenarbeit mit Brainpool produziert.

ProSieben: Das ist die Jury von "FameMaker":

In der Jury von "FameMaker" sitzen drei prominente Juroren. Mit dabei sind:

Carolin Kebekus

Carolin Kebekus wurde am 9. Mai 1980 in Bergisch Gladbach geboren. Sie ist eine deutsche Komikerin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin. Bekanntheit erlangte die 40-Jährige vor allem durch ihre Show "Pussy Terror TV" und "Die Carolin Kebekus Show".

Luke Mockridge

Luke Mockridge wurde am 21. März 1989 in Bonn geboren. Er ist ein italienisch-kanadischer Komiker, Produzent und Moderator. Insbesondere mit seiner Comedy-TV-Show "Luke! Die Woche und ich" hat sich der 31-Jährige in den vergangenen Jahren in Deutschland einen Namen gemacht.

Teddy Teclebrhan

Teddy Teclebrhan wurde am 1. September 1983 in Asmara (Eritrea) geboren. Bekannt wurde der 36-Jährige unter dem Pseudoym "Teddy Comedy" und ist seitdem als Komiker, Schauspieler und Musiker tätig.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. "

Themen folgen