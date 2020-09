17:29 Uhr

FameMaker am 24.9.20: Carolin Kebekus im Porträt

Carolin Kebekus ist neben Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan einer der "FameMaker", der neuen ProSieben Show. Hier im Porträt bekommen Sie alle Infos zur Komikerin.

Von Monique Neubauer

"FameMaker" läuft ab dem 17. September auf ProSieben. Carolin Kebekus wird dabei in der Jury sitzen und die Performance der Kandidaten bewerten - jedoch ohne auch nur einen Ton zu hören. Die Teilnehmer singen und performen ihren Song nämlich unter einer schalldichten Glaskuppel. Kebekus und ihre Kollegen müssen ihre Kandidaten somit alleine an der Performance auswählen. Hier im Porträt bekommen Sie einige Informationen zu Carolin Kebekus.

Das ist "FameMaker" Carolin Kebekus

Die deutsche Komikerin ist am 9. Mai 1980 in Bergisch Gladbach geboren. Nach ihrem Abitur 1999 kam sie als Praktikantin zu den "Freitag Nacht News". Die Sendung brachte ihr durch einige Parodien den Durchbruch im Fernsehen. Als Comedian ging sie mit ihrem Bühnenprogramm "Pussy Terror" auf Tour, das Anfang 2014 auch beim Sender RTL ausgestrahlt wurde. Neben ihrer Tätigkeit als Komikerin ist sie auch noch als Synchronsprecherin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin tätig. Hier eine Auswahl an TV-Programmen, bei denen Kebekus bereits zu sehen war:

2006: Freitag Nacht News

2007: Kinder, Kinder

2008: Die einzig wahren Hochzeitscrasher

2009–2011: Broken Comedy

2012: Die ProSieben Märchenstunde

Märchenstunde 2013: TV total Prunksitzung

total Prunksitzung seit 2013: heute-show

2014: Mario Barth deckt auf!

deckt auf! 2015–2019: PussyTerror TV

2018: Luke ! Die Schule und ich

! Die Schule und ich 2019: Luke ! Die Greatnightshow

! Die Greatnightshow seit 2020: Die Carlin Kebekus Show

Porträt: Carolin Kebekus ist auch Sängerin

Außerdem ist Kebekus Sängerin: Sie singt in der Band "De Imis" und zusammen mit Rüdiger Brans beim Comedy-Duo "2ZimmerKücheDieleBad". Auch im Karneval ist Carlin Kebekus aktiv. Mit Nadine Weyer und Irina Ehlenbeck bildet sie das Gesangstrio "Beer Bitches", das im Herbst 2018 sogar ein erstes Album veröffentlicht hat. Die Band singt ihre Lieder auf Kölsch.

