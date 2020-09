vor 47 Min.

FameMaker am 27.9.20: Die FameMaker und ihre Kandidaten

Wir stellen Ihnen hier die "FameMaker" der neuen ProSieben-Show und ihre Kandidaten vor.

Von Monique Neubauer

Luke Mockridge, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan sind die "FameMaker" der neuen ProSieben-Show, die seit dem 17. September zu sehen ist. Welcher der drei Comedy-Champions findet Deutschlands besten Performer, ohne dessen Stimme zu hören? Allein durch die Performance - aber ohne Ton - müssen die drei "FameMaker" ihre Kandidaten wählen. Wir stellen Sie Ihnen hier vor.

Die "FameMaker" und ihre Kandidaten

Carolin Kebekus

Kebekus kennt man vor allem durch ihre eigene Comedy-Show "Pussy Terror". Die Komikerin ist vor allem dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Neben ihrer Tätigkeit als Comedian ist Kebekus außerdem als Schauspielerin, Synchronsprecherin und Fernsehmoderatorin tätig. Außerdem ist sie Sängerin, was als "FameMaker" sicherlich von Vorteil sein wird.

Das sind ihre Kandidaten:

Karolin

Moritz

Mario

Anil

Juliane

Gülcihan

Lamin

Carla

Andrea

Marco

Maria

Sophie

Carolin Kebekus Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Luke Mockridge

Der Komiker mit kanadischen und italienischen Wurzeln hat ebenfalls seine eigene Show "Luke! Die Woche und ich" und ging mit verschiedenen Programmen auf Tournee. Der in Bonn aufgewachsene Mockridge brachte sich das Gitarre- und Klavier-Spielen selbst bei - beste Voraussetzungen für das Amt als "FameMaker".

Das sind seine Kandidaten:

Christian

Louisa

Saman

Sebastian

Giuseppe

Sandro

Markus

Michelle

Georgina

Gero

Jeremy

Michael

Luke Mockridge Bild: Boris Breuer, Sat.1

Teddy Teclebrhan

Viele kennen Tedros "Teddy" Teclebrhan wahrscheinlich von seiner eigenen Show "Teddy’s Show" oder der Sendung "1:30", die er moderiert. Auch er ist Musiker und spielte in verschiedenen Musicals mit. Die Erfahrungen mit Gesang und Schauspielerei sollten eine gute Grundlage sein, um bei "FameMaker" talentierte Musiker zu erkennen.

Das sind seine Kandidaten:

"Uff"

Valerie

Aaron

Gerry

Mona

Nina

Georg

Rene

Martins Patrick

Niko und Tommy

Markus und Michael

Sophia, Tabea und Lukas

Teddy Teclebrhan Bild: Andreas Schmidt

Darum geht's bei "FameMaker"

In der Musikshow singen und performen die Kandidaten unter einer schalldichten Glaskuppel. Die "FameMaker" Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan hören keinen einzigen Ton und können nur anhand der Performance entscheiden, ob sie der Teilnehmer begeistert. Erst wenn sie am FameMaker-Hebel ziehen, hebt sich die schalldichte Glaskuppel und man hört, was man vorher nur erahnen konnte.

Dabei kann man Glück oder Pech haben. Denn auch wenn der Kandidat seinen Song gut präsentiert hat, kann der Performer trotzdem ein katastrophaler Sänger sein. Für das Finale müssen die drei "FameMaker" mit ihrem Kandidaten einen Auftritt inszenieren und einen Song produzieren, der das Beste aus dem Talent herausholt - egal, wie gut oder schlecht er singen kann.

