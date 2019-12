vor 18 Min.

Familie findet Eule mitten im Christbaum - Tochter weint vor Schock

Mitten im Tannengrün eines Christbaums fand eine Familie im US-Bundesstaat Georgia eine lebendige Eule. Es war gar nicht leicht, das Tier wieder frei zu lassen.

Im US-Bundesstaat Georgia hat eine Familie eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung in ihrem Christbaum entdeckt: Zwischen all den Lichtern, Sternen und anderem Weihnachtsschmuck saß plötzlich eine lebendige Eule mitten im Tannengrün.

Familie findet Eule mitten im Christbaum - Kind ist verängstigt

Wie der US-Sender CNN berichtet, hatte Katie McBride Newman an einem Abend Mitte Dezember mit ihren zwei Kindern gerade das Abendessen beendet, als ihre Tochter plötzlich laut aus dem Wohnzimmer rief: "Mama, dieser Weihnachtsschmuck macht mir Angst!" Vor lauter Schreck sei die Zehnjährige sogar in Tränen ausgebrochen.

Weil sie ein großer Fan von Eulen ist, habe Katie Newman ungefähr ein Dutzend Eulen-Anhänger in ihrem Christbaum aufgehängt - und dachte im ersten Moment, ihre Tochter hätte sich vor einem Anhänger gefürchtet. Doch als sie selbst noch einmal im Christbaum nachsah, drehte die Eule ihren Kopf und sah ihr direkt in die Augen.

Zunächst dachte die Familie, dass die Eule wohl durch ein Fenster ins Haus gelangt sei, denn den Christbaum hatten sie schon Ende November kurz nach Thanksgiving gekauft. Wie CNN berichtet, ließen die Newmans eine Nacht lang ihre Fenster und Türen offen - in der Hoffnung, dass die Eule von selbst wieder in die Freiheit fliegen könnte. Doch sie tat es nicht.

So gelang es der Familie, die Eule in die Freiheit zu lassen

Am nächsten Tag riefen die Newmans eine Eulen-Expertin vom Chattahoochee Nature Center (CNC) aus Roswell. Sie riet der Familie, dem Tier ein wenig rohes Hühnchen bereit zu stellen, da es womöglich einige Tage nichts zu fressen hatte. Außerdem untersuchte die Fachfrau die Eule auf Verletzungen und stellte fest, dass es sich um eine Kreischeule handelte. Da der Vogel sehr abgemagert war, ist davon auszugehen, dass er tatsächlich schon seit dem Kauf im Christbaum verweilt hatte.

Nur einige Tage danach gelang es der Familie, die Eule freizusetzen. Auf den Rat der Experten vom Nationalpark hin hatten sie das Tier in einer Kiste in einem dunklen Raum wohnen lassen - und nach der Abenddämmerung ins Freie zu bringen. Und das klappte: Gegen halb zehn am Abend verschwand die Eule in die Freiheit. (zian)

