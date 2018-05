"Familien": Lohnt sich der Tatort heute aus Köln?

vor 33 Min.

Ein toter Junggeselle und eine Entführung mit ungewissem Ausgang: Der Tatort heute aus Köln fordert Ballauf und Schenk einiges ab. Das erwartet Sie in "Familien".

"Familien" heißt der neue Tatort aus Köln, der heute (20.15 Uhr) im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und, ob sich das Einschalten lohnt.

Handlung: Darum geht es beim Tatort heute

Ein junger Mann liegt tot auf der Straße, neben ihm eine Reisetasche, gefüllt mit 500.000 Euro. Schnell ist die Identität des Opfers geklärt. Es handelt sich um Ivo Klein (Christoph Bertram), der an diesem Abend mit Freunden seinen Junggesellenabschied gefeiert hat.

Die Fingerabdrücke auf der Tasche und auf dem Bargeld führen Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) zu Reiner Bertram (Hansjürgen Hürrig), einem renommierten Kölner Wirtschaftsanwalt. Als die Kommissare ihn mit Ivo Kleins Tod konfrontieren, gesteht Bertram, er habe das Geld für eine Lösegeldforderung deponiert. Seine Enkelin Charlotte Ritter (Anke Sabrina Beermann) wurde gekidnappt, und die Entführer haben gedroht, sie umzubringen sobald die Polizei eingeschaltet wird. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um das entführte Mädchen rechtzeitig zu finden.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Familien" einzuschalten?

Eigentlich gibt ein Fernsehkrimi eine Fülle von Themen her. Müssen dann Drehbuchautoren in ihren überaus gemischten Ideenfundus greifen, kommt aber oft breitgetretener Quark heraus. Mag auch der Anfang spektakulär sein mit dem jungen Mann, der soeben seinen Junggesellenabschied gefeiert hat und am frühen Morgen von einem Auto überrollt wird.

Dem Zuschauer signalisiert Drehbuchautor Christoph Wortberg sinngemäß noch eine Ankündigung „Achtung! Gleich folgt noch ein Klassiker aus der Grabbelkiste!“. Wieder darf es ein abgetrenntes Fingerglied sein, das einstmals der Studentin Charlotte gehört hat, die mit ihren Freunden in einer Kölner Bar ihre Zusage für ein Wirtschaftsstudium an einer amerikanischen Elite-Uni begossen hat.

Ein Toter und eine Tasche voller Geld: Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär, l) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 3.v.l) und Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth (Joe Bausch, M) am Tatort. Bild: Thomas Kost, WDR

„Familien“ erweist sich als eine Figuren-Rochade, in der mehrere Generationen Geheimniskrämerei betreiben. Autor Wortberg begnügt sich mit der Zwangsläufigkeit, die Katastrophen mit sich bringen – und der Schlussfolgerung „Hätten wir doch bloß vorher darüber geredet!“ Da sind der undurchsichtige Bruder Paul, ferner Kasper, der Freund Charlottes und Sonderling sowie die Eltern Charlottes, die eine triste Ehe führen. Die wohl stärkste Rolle verkörpert der von Hansjürgen Hürrig gespielte, knorrige Wirtschaftsanwalt, der dem TV-Publikum vor allem als Oberstaatsanwalt aus „Bella Block“ bekannt ist.

Folgt Problemfamilie Nummer 2 mit Schenk, der unentwegt seinen 30. Hochzeitstag vergisst. Dazu gehört auch der unablässig futternde Assi Jütte, der die ihm lästigen Observierungsaufträge mit einem ironischen „immer gern“ und „vielleicht noch ein Schnitzel dazu?“ kommentiert. Und der dann doch den einen oder anderen Ermittlerpunkt landet. Am Ende entpuppt sich Ballauf sogar als Frauenversteher. Nur: So richtig originell ist das nicht.

Pressestimmen und Quote: Wie war die Resonanz auf den letzten Tatort?

Falke (Wotan Wilke Möhring) und Grosz (Franziska Weisz) in einer Szene des Tatorts "Alles was sie sagen". Bild: Christine Schroeder, NDR

Für das quotenverwöhnte Tatort-Jahr waren die Zuschauerzahlen nichts Besonderes. Bei den Kritikern kam "Alles was Sie sagen" mit den Hamburger Bundespolizisten Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) vor zwei Wochen ziemlich gut an (zu den Pressestimmen).

Die Folge lag auch bei den Zuschauern vorn, aber nicht mit rekordverdächtigen Werten: Durchschnittlich 8,22 Millionen schalteten ein (Marktanteil: 24,5 Prozent).Das waren weniger als beim Tatort aus Franken eine Woche davor (8,68 Millionen Zuschauer) und auch weniger als beim Tatort aus Frankfurt vor zwei Wochen (8,37 Millionen).

