vor 42 Min.

Familientragödie in Hessen: Kinder starben durch Gewalt Panorama

In Hessen findet die Feuerwehr am Freitag zwei tote Kinder in einem brennenden Haus. Nun steht fest: Die 10 und 13 Jahre alten Kinder starben durch Gewalt.

Die nach einem Brand in Mörlenbach in Südhessen tot aufgefundenen Kinder sind gewaltsam ums Leben gekommen. Das habe die Obduktion der Leichen ergeben, berichtete die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag. Obduktion und bisherige Ermittlungen hätten die Annahme bestätigt, dass die Kinder infolge von stumpfer und scharfer Gewalt gestorben sind, berichtete die Staatsanwaltschaft.

Familiendrama in Mörlenbach: Eltern in Garage gefunden

Die 10 und 13 Jahre alten Kinder waren am vergangenen Freitag tot in einem brennenden Haus im südhessischen Mörlenbach gefunden worden. Der 58-jährige Vater und die 46-jährige Mutter wurden kurz danach aus einem Auto mit laufendem Motor in der Garage des Hauses gerettet.

Die Eltern sitzen in Untersuchungshaft. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen wegen gemeinschaftlichen Mordes. Die beiden hätten gegenüber dem Haftrichter bisher keine Angaben gemacht, berichtete die Staatsanwaltschaft. Unklar ist nach wie vor, wo im Haus der Brand entstanden ist. Über Einzelheiten zum Tathergang und die Hintergründe der Tat machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. (dpa/AZ)

Themen Folgen