Familientragödie in Sachsen-Anhalt: Mutter und Sohn tot

In Sachsen-Anhalt ereignte sich am Samstagabend ein Familiendrama. Ein junger Mann erschoss erst seine Mutter und dann sich selbst. Die Hintergründe sind bisher unklar.

Am Samstagabend ereignete sich in Sachsen-Anhalt ein tödliches Familiendrama. Ein 25-jähriger Mann hat am besagten Abend in der Gemeinde Aland in einem Wohnhaus erst seine 57-jährige Mutter erschossen und später sich selbst. Details zum Motiv der Tat gebe es aktuell nicht, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen auf Nachfrage. Der Mann flüchtete nach der Tat mit dem Auto und schoss sich auf der Bundesstraße bei Wittenberge mit einer Pistole in den Kopf, wie die Polizei mitteilte.

Sohn schoss sich auf Bundesstraße mit Pistole in den Kopf

Sein Auto prallte daraufhin seitlich gegen die Schutzplanke und kam nach etwa 300 Meter auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er daraufhin starb. Die Untersuchungen am Tatort in Vielbaum und am Fahrzeug dauern weiter an. Die Bundesstraße musste nach dem Zwischenfall komplett gesperrt werden. (dpa)

