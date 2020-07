vor 16 Min.

"Far Cry 6": Release, Gameplay, Trailer

"Far Cry 6" erscheint 2021 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, Die Xbox Series X und den PC. Release, Gameplay, Trailer - alle Infos hier.

2021 soll mit "Far Cry 6" ein neuer Teil der Reihe für PC und Konsolen erscheinen. Alle Infos rund um Release und Gameplay sowie einen Trailer finden Sie hier.

Von Christian Gerngras

Der erste Teil der beliebten Videospielreihe "Far Cry" erschien bereits im Jahr 2004 und wurde damals noch von der deutschen Firma Crytek entwickelt. Ubisoft kaufte die Rechte an der Marke und brachte 2008 "Far Cry 2" auf den Markt, das vor allem mit hervorragender Grafik und einer innovativen Physik-Engine überzeugen konnte. Mit "Far Cry 6" soll im kommenden Jahr der neueste Teil der Reihe erscheinen. Alle Infos rund um Gameplay und Release gibt es hier. Außerdem finden Sie einen Trailer am Ende des Artikels.

"Far Cry 6": Release

Der neueste Teil der Ego-Shooter-Reihe erscheint am 18. Februar 2021. Neben PlayStation 4 und Xbox One wird es auch eine Umsetzung für die neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X geben. Außerdem wird das Spiel auch für den PC erscheinen.

In diesem Teil übernimmt wieder ein bekanntes Gesicht die Rolle des Bösewichts: Giancarlo Esposito, den man als Gustavo Fring aus "Better Call Saul" und "Breaking Bad" kennt, verkörpert in "Far Cry 6" Antón Castillo und tritt als Kontrahent des Spielers auf.

Das Gameplay von "Far Cry 6"

Wie bereits in den vorherigen Teilen erkundet man auch in "Far Cry 6" die Spielwelt aus der Ego-Perspektive. Neben modifizierbaren Waffen und verschiedenen Fahrzeugen, zu denen auch Panzer gehören sollen, werden dem Spieler auch erneut tierische Begleiter im Kampf zur Seite stehen. Neben Hunden, die auf Feinde gehetzt werden können, stehen dem Hauptcharakter auch Pferde zur Verfügung, auf deren Rücken die große Spielwelt entdeckt werden kann.

Eine große Neuerung im Vergleich zu den Vorgängern ist die Möglichkeit, erstmals eine Großstadt zu erkunden. Einige Gebäude und vor allem die Dächer sollen außerdem begehbar sein. Allerdings soll es sich bei der Großstadt gleichzeitig um das gefährlichste Gebiet des Spiels handeln, weil sich die Villa des Bösewichts Antón Castillo in der Stadt befindet.

"Far Cry 6": Trailer

Hier können Sie sich den deutschen Trailer zum Spiel ansehen:

