"Farids Magische 13" live im TV und Stream

Pure Magie: In "Farids Magische 13“ präsentiert ProSieben Zaubertricks und Illusionen. Hier erfahren Sie, wo Sie die Zaubershow im Live-TV und Stream sehen können.

Magic Tuesday auf ProSieben: "Unglaublich. Verrückt. Waghalsig. Und undurchschaubar", preist der Sender sein neues Sendeformat an. Mit der neuen Prime-Time-Show „Farids Magische 13“ wird der Dienstagabend auf ProSieben zur Erlebnistour rund um den Globus.

Wer ist Farid? Der Zauberer von "Farids Magische 13" im Porträt

"Farids Magische 13“: Die dreizehn persönlichen Highlights des Magiers

In drei Folgen von "Farids Magische 13" präsentiert Illusionist Farid seine dreizehn persönlichen Highlights der Zauberkunst auf einem abenteuerreichen Roadtrip. Er reist nach Ungarn, in das Geburtsland des legendären Entfesselungskünstlers Houdini und trifft die besten Magier der Welt in der Hauptstadt der Zauberkunst, Las Vegas. Er bringt prominente Gäste dazu, sich auf seinen Zauber einzulassen und verblüfft sie mit seinen Tricks. Vom Minimal-Kunststück bis zur effektvollen Großillusion – wem verschlägt es bei "Farids Magische 13" nicht komplett die Sprache?

Wann und wo kann man "Farids Magische 13" live im TV und Stream erleben?

„Farids Magische 13“ läuft ab 20. August 2019 dienstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Jede Folge von „Farids Magische 13“ steht unter einem besonderen Motto:

• Die gefährlichsten Illusionen der Welt (20. August)

• Die beste Street Magic der Welt (27. August)

• Die verrücktesten Illusionen der Welt (3. September)

"Farids Magische 13" – ab Dienstag, 20. August 2019, um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Wer es nicht schafft, die drei Folgen von „Farids Magische 13“ auf ProSieben zu sehen, kann die Show im Live-Stream verfolgen. Dafür stellt die ProSiebenSat.1-Mediagruppe ihren kostenlosen Streaming-Dienst "Joyn" zur Verfügung. Joyn ist zurzeit gratis und funktioniert ohne Registrierung. Ab Winter 2019 soll es dann ein kostenloses Basis-Angebot und ein kostenpflichtiges Premium-Angebot geben. Ganze Folgen werden auch als Wiederholung gezeigt.

Produziert wird die neue Prime-Time-Show „Farids Magische 13“ von Banijay Productions Germany in Köln. (AZ)

