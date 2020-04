vor 33 Min.

"Fast & Furious 9": Start verschoben, Besetzung, Trailer, Länge, FSK

Vin Diesel steht auch in "Fast & Furious 9" mit Charlize Theron vor der Kamera. Hier gibt es alle Infos zum Kinofilm - Start, Handlung, FSK, Länge und den Trailer.

"Fast & Furious" kehrt mit Teil 9 in die Kinos zurück. Hier gibt es einen Trailer - und alle Infos rund um Start, Schauspieler im Cast, FSK und Länge des Films.

Mit "Fast & Furious 9" sollte in wenigen Monaten ein neuer Teil der Action-Reihe zurück auf die große Leinwand kehren. Nun wurde der Start des Films aber um ein Jahr verschoben. Warum erfahren Sie hier bei uns in der Übersicht. Auch präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Start, Handlung, Schauspieler, FSK und Länge.

Wann ist der Start von "Fast & Furious 9" in den Kinos?

Der Film sollte eigentlich am 21. Mai 2020 in die Kinos kommen. Jetzt hat Universal Studios den Start jedoch wegen des Corona-Virus verschoben. Fans der Action-Reihe müssen stark sein: "Fast & Furious 9" erscheint in Deutschland nun erst rund ein Jahr später, im April 2021.

"Fast & Furious 9": Die Handlung des Films

Dominic hat immer großen Wert auf die "Familie" um seine Frau, seine Schwester und Freunde gelegt - sie führen gemeinsam ein harmonisches Leben. Als plötzlich Dominics und Mias verschollener Bruder Jakob, ein tödlicher Killer und Dieb, auf der Bildfläche erscheint, ändert sich alles. Der will mit Dominic nämlich eine Rechnung aus längst vergangenen Tagen begleichen. Da kommt es Dominic gerade recht, dass er unverhofft Unterstützung von seinem totgeglaubten Freund Han bekommt, der den tödlichen Anschlag offenbar doch überlebt hat..

Besetzung von "Fast & Furious 9": Schauspieler im Cast

Das sind die Hauptrollen und Schauspieler des Films:

Dominic gespielt von Vin Diesel

Letty gespielt von Michelle Rodriguez

Mia gespielt von Jordana Brewster

Roman gespielt von Tyrese Gibson

Tej gespielt von Ludacris

Jakob gespielt von John Cena

Chiper gepielt von Charlize Theron

Han gespielt von Sung Kang

Allgemeine Infos zu "Fast & Furious 9": Länge, FSK, Trailer

Die Länge des Action-Streifens beträgt zwei Stunden und 15 Minuten. Die Altersfreigabe des Films ist noch nicht veröffentlicht worden.

Hier der neue Trailer zu "Fast & Furious 9":

