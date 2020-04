vor 48 Min.

"Fast & Furious Five": TV-Termin, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Fast & Furious Five": Wann ist der nächste TV-Termin? Was ist die Handlung? Alles hier in der Übersicht.

"Fast & Furious Five" kommt immer wieder im Fernsehen. Wann der nächste TV-Termin ist, was die Handlung ist und welche Schauspieler mitspielen, lesen Sie hier.

"Fast & Furious Five" ist der mittlerweile fünfte Teil der "The Fast & the Furious"-Reihe. Der Film kommt immer wieder im Fernsehen. Wann der nächste TV-Termin ist, was die Handlung ist und welche Schauspieler mitspielen, lesen Sie in unserer Übersicht.

"Fast & Furious Five": Wann ist der nächste TV-Termin?

Das nächste Mal im TV zu sehen, ist "Fast & Furious Five" am Donnerstag, 9. April 2020, um 20.15 Uhr auf ZDFneo.

Das ist die Handlung von "Fast & Furious Five"

Im fünften Teil von "The Fast & The Furious" schlägt sich Ex-Polizist Brian O'Conner (Paul Walker) mit dem Ex-Häftling Dom Toretto (Vin Diesel) nun endgültig auf die Seite jenseits des Gesetzes. Nachdem Brian und Mia Toretto (Jordana Brewster) Dom aus der Gefangenschaft befreien, flüchten sie nach Rio de Janeiro.

Dort wollen sie ein letztes Ding drehen - denn nur so können sie die langersehnte Freiheit erlangen. Sie stellen ein Elite-Team der besten Fahrer zusammen. Ihr Gegner ist ein korrupter Unternehmer, der nichts mehr will, als Brian, Mia und Dom tot zu sehen. Gleichzeitig ist der kompromisslose Federal Agent Luke Hobbs (Dwayne "The Rock" Johnson) hinter dem entflohenen Dom her. In Brasiliens Metropole kommt es zum Showdown.

Das sind die Schauspieler bei "Fast & Furious Five"

Neben den gewohnten Hauptcharakteren Paul Walker und Vin Diesel ist erstmals Dwayne "The Rock" Johnson mit dabei.

Vin Diesel : Dominic „Dom“ Toretto

Dominic „Dom“ Toretto Paul Walker : Brian O’Conner

O’Conner Dwayne Johnson : Luke Hobbs

Jordana Brewster : Mia Toretto

Mia Toretto Tyrese Gibson: Roman Pearce

Roman Pearce Ludacris: Tej Parker

Matt Schulze: Vince

Vince Sung Kang : Han Seoul-Oh

Han Seoul-Oh Gal Gadot : Gisele Yashar

Gisele Yashar Tego Calderón: Leo

Leo Don Omar: Rico Santos

Joaquim de Almeida : Hernan Reyes

Das ist der Trailer zu "Fast & Furious Five"

Das ist der deutsche Trailer zum Actionfilm "Fast & Furious Five". (AZ)

