Fastnacht in Franken 2020: Termin, Übertragung (TV und Stream), Wiederholung

Bei der Fastnacht in Franken ist Markus Söder seit Jahren Stammgast. Termin, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung - hier alle Infos zur Fastnacht in Franken 2020.

Der TV-Termin der Fastnacht in Franken 2020 steht fest. Hier erfahren Sie alles zur Übertragung live im TV und Stream und wo die Sendung als Wiederholung läuft.

Die Fastnacht in Franken 2020 kommt demnächst wieder im BR Fernsehen live im TV und Stream. Seit 1987 ist die Faschings-Show teil des TV-Programms. 2020 feiert die Fastnacht in Franken also ihr 33-jähriges Jubiläum. Lesen Sie hier alles rund um TV-Termine, Übertragung und Wiederholungen in der Mediathek.

Fastnacht in Franken 2020, Übertragung - TV-Termine im Überblick

Die Sendung wird üblicherweise am Freitag in der Woche vor der Weiberfastnacht ausgestrahlt. In diesem Jahr ist das der 14. Februar 2020. Die Sendung läuft etwa dreieinhalb Stunden und bietet den Zuschauern Tanz- und Musikeinlagen sowie die beliebten Büttenreden. Die Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken läuft zwei Mal auch als Wiederholung im TV. Hier der Überblick:

Datum Uhrzeit Freitag, den 14.02.2020 19.00 - 22.45 Samstag, den 15.02.2020 20.15 - 00.00 Dienstag, den 25.02.2020 12.15 - 16.00

Fastnacht in Franken 2020 live im TV und Stream und als Wiederholung in der Mediathek

Der BR bietet im Internet eine kostenlose Mediathek an, in der die Fastnacht 2020 zu sehen sein wird. Außerdem lassen sich dort beliebte Videos und Reden der vergangenen Jahre ansehen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Das ist die Fastnacht in Franken 2020

Auch 2020 kommen wieder bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Kirche und Wirtschaft zur Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken in Veitshöchheim. Viele kommen regelmäßig in aufwendigen Kostümen zu der Veranstaltung - auch Markus Söder. Hier in der Bildergalerie sehen sie seine verrücktesten Verkleidungen:

Seit den 1990er-Jahren ist die Fastnacht die erfolgreichste Sendung des BR und ist mittlerweile Kult. 2017 schalteten aus ganz Deutschland etwa 4,5 Millionen Menschen ein. (AZ)

