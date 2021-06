"Fatherhood" auf Netflix - ein emotionaler Film über eine Vater-Tochter-Beziehung

"Fatherhood" erzählt die berührende Geschichte eines alleinerziehenden Vaters. Lesen Sie hier alle Infos zum Netflix-Film mit Kevin Hart in der Hauptrolle.

"Fatherhood" wird es ab heute bei Netflix zu sehen geben. Nach dem überraschenden Tod seiner Frau ist Matt, gespielt von Kevin Hart, auf sich allein gestellt. Er versucht mit aller Kraft seiner Tochter ein guter Vater zu sein. Der Film erzählt eine wahre Geschichte und basiert auf den Erfahrungen von Matthew Logelin. Diese hat er in seinen Memoiren mit dem Titel "Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss & Love" festgehalten. Auch im Film gibt Kevin Hart seiner Tochter vor dem Schlafengehen regelmäßig zwei Küsse: einen von ihm und einen sinnbildlich von ihrer verstorbenen Mutter. Obwohl es in "Fatherhood" um ein sehr ernstes Thema geht bleiben auch lustige Szenen nicht aus.

Sie wollen weitere Infos zur Handlung erhalten? Dann werden Sie hier im Artikel fündig. Außerdem gibt es eine Übersicht zu den Schauspielern im Cast und den aktuellen deutschen Trailer zum Film.

Start-Datum: Wann ist "Fatherhood" auf Netflix zu sehen?

Hier ein paar Eckdaten zum Film:

Start-Datum: 18. Juni 2021

18. Juni 2021 Dauer: 109 Minuten

109 Minuten Netflix Tags: Film, Dramen

Handlung: Worum geht es in "Fatherhood" auf Netflix?

Nachdem seine Frau einen Tag nach der Geburt des Kindes unerwartet stirbt, muss Matt sich allein um seine neugeborene Tochter Maddy kümmern. Er tritt Gruppen bei und sucht sich Hilfe bei seinem Freunden, doch am Ende des Tages lastet die Verantwortung alleine auf seinen Schultern. Der Film zeigt Matt bei allen schwierigen Herausforderungen des Elterndaseins. Zuschauer sehen auch, wie Maddie größer wird und anfängt ihre Situation in Frage zu stellen: "Es sind immer nur wir zwei. Andere Familien haben auch mehr Leute." Sie und ihr Vater haben aber ein sehr gutes Verhältnis miteinander.

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "Fatherhood"

Obwohl der Film eine sehr ernste Note hat, gibt es auch einige Comedy-Elemente - schließlich spielt Kevin Hart die Hauptrolle. Hier finden Sie einen Überblick über alle Schauspieler im Cast der Serie, wie sie IMDb veröffentlicht hat:

Schauspieler Rolle Paul Alexander Désiré Junger Matt Rodney Alexandre Matt's Vater Melody Hurd Maddy Alfre Woodard Marian Julian Casey Frank Teneisha Collins Ms. Burns Holly Gauthier-Frankel Rose DeWanda Wise Lizzie aka Swan Rachel Mutombo Brenda Kevin Hart Matt Lil Rel Howery Jordan Anthony Carrigan Jordan

weitere Nebendarsteller:

Christine Lan

Letitia Brookes

Ryan S. Hill

John Iziomon

Ines Feghouli

Christopher Hayes

Puja Uppal

Kate MacLellan

Daniela Sandiford

Ashlee Olivia

Der offizielle Trailer zu "Fatherhood"

Der Trailer zu "Fatherhood" ist einer dieser Trailer, die bereits relativ viele Schlüsselszenen des Films vorwegnehmen. Falls Sie den Film also völlig unvoreingenommen genießen wollen, dann sehen Sie sich den Trailer lieber nicht an. Für alle die das nicht betrifft - hier der offizielle Trailer zum Film:

"Fatherhood": Produzenten und Autoren

Kevin Hart spielt nicht nur die Hauptrolle in Fatherhood, sondern fungiert auch als Produzent.

Paul Weitz : Autor und Regisseur

: Autor und Regisseur Dana Stevens : Autorin

: Autorin Marty Bowen : Produzent

: Produzent Kevin Hart : Produzent

: Produzent David Beaubaire: Produzent

Peter Kiernan : Produzent

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.