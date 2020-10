vor 46 Min.

Fear the Walking Dead, Staffel 6: Amazon-Start, Folgen, Handlung,Besetzung, Trailer

"Fear the Walking Dead", Staffel 6: Info zu Start, Folgen, Handlung und Schauspielern erfahren Sie hier.

"Fear the Walking Dead" ist ein Spin-off von "The Walking Dead". Staffel 6 gibt es bei Amazon Prime Video zu sehen. Wir informieren Sie über Start, Handlung, Folgen und die Besetzung. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

Von Claus Holscher

Die Horror-Serie "Fear the Walking Dead" ist mit Staffel 6 bei Amazon Prime verfügbar. Welche Folgen hat die Handlung? Welche Darsteller sind im Cast? Hier erfahren Sie es. Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

"Fear the Walking Dead", Staffel 6: Der Start der Serie bei Amazon Prime Video

Staffel 6 von "Fear the Walking Dead" gibt es seit dem 12. Oktober 2020 im Stream auf Abruf bei Amazon Prime Video zu sehen. Die Folgen laufen immer montags als Deutschland-Premiere.

Handlung: Worum geht es in der Staffel 6 von "Fear the Walking Dead"?

Zu Beginn von Staffel 6 wird die sichere Zone von Alexandria massiv bedroht. Deshalb müssen zwei gegensätzliche Entwicklungen stattfinden, was zu neuen Konflikten führt: Während sich die Bewohner Alexandrias ein Beispiel an der Härte der Überlebenden nehmen müssen, sind Rick und seine Leute dazu gezwungen, etwas weniger gewalttätig vorzugehen. Schon bald geht es um mehr als ihr bloßes Überleben...

In Staffel 6 wird also endlich herauskommen, ob Morgan seine schwere Verletzung am Ende der Staffel 5 überstanden hat. Schurkin Virginia hatte ihn verwundet und zum Sterben zurückgelassen, während die Beißer sich näherten.

"Fear the Walking Dead", Staffel 6 bei Amazon Prime Video: Die Folgen

Die Titel der ersten fünf Folgen der Staffel 6 von "Fear the Walking Dead" lauten

The End is the Beginning

Welcome to the Club

Alaska

The Key

Honey

Sobald wir weitere Titel erfahren, werden wir sie hier ergänzen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Fear the Walking Dead", Staffel 6?

Fast alle wichtigen Darsteller und Darstellerinnen kehren in ihre jeweiligen Rollen von "Fear the Walking Dead" zurück:

Lennie James als Morgan

als Andrew Lincoln als Rick Grimes

Colby Minifie als Virginia

Alycia Debnam-Carey als Alicia Clark

Colman Domingo als Victor Strand

Danay Garcia als Luciana Galvez

als Garret Dillahunt als John Dorie

als John Dorie Maggie Grace als Althea „Al“ Szewczek-Przygocki

als Althea „Al“ Szewczek-Przygocki Jenna Elfman als June

Alexa Nisenson als Charlie

Karen David als Grace

Austin Amielo als Dwight

Als bisher einziger Neuzugang wurde Darstellerin Zoe Colletti offiziell bestätigt. Sie spielt Dakota, die jüngere Schwester von Ginny.

"Fear the Walking Dead", Staffel 6: Der Trailer zur Amazon-Prime-Serie

Hier kommt der Trailer zu "Fear the Walking Dead", Staffel 6:

