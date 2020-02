"Feel Good": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

vor 47 Min.

Ab März ist "Feel Good" auf Netflix verfügbar. Die humorvolle Dramedy dreht sich um Sucht, Abstinenz und komplizierte Beziehungen. Hier erhalten Sie alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer.

Start und Folgen von "Feel Good" auf Netflix

Netflix hat den Start der Serie für Freitag, 20. März 2020 , angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Insgesamt hat die erste Staffel von "Feel Good" sechs Episoden á 30 Minuten, die üblicherweise alle ab dem Start-Tag beim Streaming-Dienst Netflix verfügbar sein werden.

"Feel Good": Worum geht es in der Serie? - Die Handlung

Die Netflix-Serie handelt von der aufstrebenden Komikerin Mae, die ihre Drogensucht hinter sich gelassen hat. Als sie eine Beziehung zu einer bislang heterosexuellen Frau namens George eingeht wird ihr Leben zunehmend komplizierter.

Mae versucht die aufregende Romanze, die Beziehung zu ihren Eltern und die Beziehung zu den Mitsüchtigen ihrer Selbsthilfegruppe in Einklang zu bringen. Gleichzeitig versucht sie sich um ihre Karriere zu bemühen, was sie nah an den Rande des Wahnsinns bringt.

Besetzung: Die Schauspieler im Haupt-Cast von "Feel Good"

Das ist der Haupt-Cast von "Feel Good":

Darsteller Rolle Mae Martin Mae Charlotte Ritchie George Lisa Kudrow Linda Adrian Lukis Malcolm Sopie Thompson Maggie

Außerdem sind diese Schauspieler in der Netflix-Serie "Feel Good" zu sehen:

Tom Andrews

Tobi Bamtefa

Phil Burgers

Ophelia Lovibond

Ritu Arya

Ramon Tikaram

Hier sehen Sie den Trailer zur Netflix-Serie "Feel Good":

