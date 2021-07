Gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg 2021 und 2022: Alle Termine

Gesetzliche Feiertage 2021 und 2022 in Baden-Württemberg: Wann ist der nächste Feiertag? Wann sind die Ferien? Hier gibt es die Übersicht.

Wann ist der nächste Feiertag in Baden Württemberg? In diesem Artikel finden Sie alle Termine für die Feiertage 2021 und 2022.

Dazu bekommen Sie hier weitere Informationen: Wie viele Feiertage gibt es in Baden-Württemberg? Wann sind die Ferien? Und wann sind weitere besondere Termine wie der Reformationstag oder Mariä Himmelfahrt?

Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Baden-Württemberg?

In Baden-Württemberg gibt es zwölf gesetzliche Feiertage. Zu den neun bundesweiten kommen hier noch Heilige Drei Könige am 6. Januar, Fronleichnam und Allerheiligen am 1. November. Hier eine Übersicht:

Wann ist der nächste Feiertag in Baden-Württemberg?

Die nächste Feiertag in Baden-Württemberg ist der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2021.

Feiertage in Baden-Württemberg 2021

Neujahr : 01.01.2021 (Freitag)

: 01.01.2021 (Freitag) Heilige Drei Könige : 06.01.2021 (Mittwoch)

: 06.01.2021 (Mittwoch) Karfreitag : 02.04.2021 (Freitag)

: 02.04.2021 (Freitag) Ostern - Ostermontag : 05.04.2021 (Montag)

- : 05.04.2021 (Montag) 1. Mai - Tag der Arbeit : 01.05.2021 (Samstag)

: 01.05.2021 (Samstag) Christi Himmelfahrt : 13.05.2021 (Donnerstag)

: 13.05.2021 (Donnerstag) Pfingsten - Pfingstmontag : 24.05.2021 (Montag)

- : 24.05.2021 (Montag) Fronleichnam : 03.06.2021 (Donnerstag)

: 03.06.2021 (Donnerstag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10.2021 (Sonntag)

Allerheiligen : 01.11.2021 (Montag)

: 01.11.2021 (Montag) 1. Weihnachtsfeiertag : 25.12.2021 (Samstag)

: 25.12.2021 (Samstag) 2. Weihnachtsfeiertag : 26.12.2021 (Sonntag)

Feiertage in Baden-Württemberg 2022

Neujahr : 01.01.2022 (Samstag)

: 01.01.2022 (Samstag) Heilige Drei Könige : 06.01.2022 (Donnerstag)

: 06.01.2022 (Donnerstag) Karfreitag : 15.04.2022 (Freitag)

: 15.04.2022 (Freitag) Ostern - Ostermontag : 18.04.2022 (Montag)

- : 18.04.2022 (Montag) 1. Mai - Tag der Arbeit : 01.05.2022 (Sonntag)

: 01.05.2022 (Sonntag) Christi Himmelfahrt : 26.05.2022 (Donnerstag)

: 26.05.2022 (Donnerstag) Pfingsten - Pfingstmontag : 06.06.2022 (Montag)

- : 06.06.2022 (Montag) Fronleichnam : 16.06.2022 (Donnerstag)

: 16.06.2022 (Donnerstag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10.2022 (Montag)

: 03.10.2022 (Montag) Allerheiligen : 01.11.2022 (Dienstag)

: 01.11.2022 (Dienstag) 1. Weihnachtsfeiertag : 25.12.2022 (Sonntag)

: 25.12.2022 (Sonntag) 2. Weihnachtsfeiertag : 26.12.2022 (Montag)

Weitere besondere Termine

Baden-Württemberg: Wann sind Ferien 2021 in BaWü?

Weihnachtsferien: bis 09.01.

Osterferien: 06.04. - 10.04.

Pfingstferien: 25.05. - 05.06.

Sommerferien: 29.07. - 11.09.

Herbstferien: 02.11. - 06.11.

Weihnachtsferien: 23.12. - 08.01.

Feiertage in Baden-Württemberg mit Heilige Drei Könige, Fronleichnam und Allerheiligen

Neun Feiertage gelten bundesweit. Dazu kommen in Baden-Württemberg noch drei weitere. Welche Bedeutung steckt hinter diesen Tagen?

Heilige Drei Könige

Der Dreikönigstag ist am 6. Januar und greift die biblische Geschichte von Caspar, Melchior und Balthasar auf. Demnach waren die drei Weisen aus dem Morgenland dem Stern von Bethlehem gefolgt und überreichten dem Christuskind Gaben. In Baden-Württemberg ist das ein Feiertag. Hier ziehen auch Sternsinger von Tür zu Tür.

Fronleichnam

Auch das ist einer der Feiertage in Baden-Württemberg: Fronleichnam erinnert an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern. Der Termin ist immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten und damit zwischen dem 21. Mai und dem 24. Juni.

Allerheiligen

Der 1. November ist allen Heiligen der katholischen Kirche gewidmet. Baden-Württemberg gehört zu den wenigen Bundesländern, in denen Allerheiligen ein Feiertag ist. (sge)

