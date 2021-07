Gesetzliche Feiertage in Bremen 2021 und 2022: Alle Termine

Welche Feiertage hat Bremen 2021 und 2022? Wann ist der nächste Feiertag? Hier liefern wir die Termine - auch für die Ferien.

Wann sind die Feiertage 2021 und 2022 in Bremen? Hier erfahren Sie alle Termine und sind damit immer informiert, wann der nächste Feiertag in dem Bundesland ansteht.

Außerdem finden Sie bei uns die Termine für die Ferien in Bremen. Dazu kommen Angaben für weitere besondere Tage im Jahr - darunter Valentinstag, Muttertag oder Allerheiligen.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Bremen?

In Bremen gibt es im Vergleich zu anderen Bundesländern eher wenige Feiertage. Zu den neun bundesweiten kommt nur noch ein einziger weiterer Feiertag: der Reformationstag am 31. Oktober. Insgesamt sind es also zehn. Hier ein Überblick:

Heilige Drei Könige am 6. Januar, Fronleichnam oder Allerheiligen am 1. November sind hingegen keine Feiertage in Bremen. An diesen Terminen müssen die Menschen normalerweise also zur Arbeit oder zur Schule. Auch die Geschäfte haben geöffnet.

Wann ist der nächste Feiertag in Bremen?

Nächster Feiertag in Bremen ist der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2021.

Feiertage in Bremen 2021

Neujahr : 01.01.2021 (Freitag)

: 01.01.2021 (Freitag) Karfreitag : 02.04.2021 (Freitag)

: 02.04.2021 (Freitag) Ostern - Ostermontag : 05.04.2021 (Montag)

- : 05.04.2021 (Montag) 1. Mai - Tag der Arbeit : 01.05.2021 (Samstag)

: 01.05.2021 (Samstag) Christi Himmelfahrt : 13.05.2021 (Donnerstag)

: 13.05.2021 (Donnerstag) Pfingsten - Pfingstmontag : 24.05.2021 (Montag)

- : 24.05.2021 (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10.2021 (Sonntag)

Reformationstag : 31.10.2021 (Sonntag)

: 31.10.2021 (Sonntag) 1. Weihnachtsfeiertag : 25.12.2021 (Samstag)

: 25.12.2021 (Samstag) 2. Weihnachtsfeiertag : 26.12.2021 (Sonntag)

Feiertage in Bremen 2022

Neujahr : 01.01.2022 (Samstag)

: 01.01.2022 (Samstag) Karfreitag : 15.04.2022 (Freitag)

: 15.04.2022 (Freitag) Ostern - Ostermontag : 18.04.2022 (Montag)

- : 18.04.2022 (Montag) 1. Mai - Tag der Arbeit : 01.05.2022 (Sonntag)

: 01.05.2022 (Sonntag) Christi Himmelfahrt : 26.05.2022 (Donnerstag)

: 26.05.2022 (Donnerstag) Pfingsten - Pfingstmontag : 06.06.2022 (Montag)

- : 06.06.2022 (Montag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10.2022 (Montag)

: 03.10.2022 (Montag) Reformationstag : 31.10.2022 (Montag)

: 31.10.2022 (Montag) 1. Weihnachtsfeiertag : 25.12.2022 (Sonntag)

: 25.12.2022 (Sonntag) 2. Weihnachtsfeiertag : 26.12.2022 (Montag)

Weitere besondere Termine

Ferien in Bremen 2021

Weihnachtsferien: bis 08.01.

Winterferien: 01.02. - 02.02.

Osterferien: 27.03. - 10.04.

Pfingstferien: 14.05. und 25.05.

Sommerferien: 22.07. - 01.09.

Herbstferien: 18.10. - 30.10.

Weihnachtsferien: 23.12. - 08.01.

Reformationstag am 31. Oktober ist ein Feiertag in Bremen

Am 31. Oktober gedenken die evangelischen Christen in Deutschland der Reformation durch Martin Luther. Dieser soll zumindest laut der Überlieferung am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben.

Damit stellte er sich auch gegen den Ablasshandel und damit gegen die Überzeugung, dass sich die Menschen durch Geldzahlungen von ihren Sünden freikaufen könnten. Das sei schon durch das Opfer von Jesus geschehen. (sge)

