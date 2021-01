vor 60 Min.

Feiertage in NRW 2021: Nächster Feiertag

Wann die Feiertage in NRW 2021 sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wann sind die Feiertage in NRW 2021? Wann ist der nächste Feiertag in Nordrhein-Westfalen? Hier finden Sie die Termine - auch für die Ferien.

Welche und wie viele Feiertage hat Nordrhein-Westfalen 2021? Alle Termine für NRW nennen wir in diesem Artikel. Damit wissen Sie immer, wann der nächste Feiertag ist.

In NRW sind auch Fronleichnam und Allerheiligen am 1. November Feiertage - das ist längst nicht in jedem Bundesland der Fall. Am Reformationstag am 31. Oktober haben die Menschen hier aber nicht frei.

Wir geben einen Überblick über die elf Feiertage in Nordrhein-Westfalen - nennen aber auch die Termine für die Ferien und weitere besondere Tage. Blau hinterlegte Links führen zu ausführlichen Artikeln zu den betreffenden Tagen, die mehr Informationen rund um Bedeutung und Bräuche liefern.

Nordrhein-Westfalen: Gesetzliche Feiertage in NRW 2021

Weitere besondere Termine 2021

Ferien in NRW 2021

Weihnachtsferien: bis 06.01.

Osterferien: 29.03. - 10.04.

Pfingstferien: 25.05.

Sommerferien: 05.07. - 17.08.

Herbstferien: 11.10. - 23.10.

Weihnachtsferien: 24.12. - 08.01.

