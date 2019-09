vor 34 Min.

Feiertage und Ferien 2020: Übersicht für alle Bundesländer

Die Ferien und Feiertage 2020 finden Sie als Übersicht bei uns - egal ob Sie in Bayern, NRW oder in einem anderen Bundesland leben.

Wir geben eine Übersicht über die Feiertage 2020 - für Bayern, NRW und alle anderen Bundesländer. Auch die Ferien 2020 listen wir in diesem Artikel auf.

Wann ist der nächste Feiertag 2020 in NRW? Wie viele Feiertage hat Bayern? Und wann sind Ferien in Hessen? Wir geben eine Übersicht über die Feiertage und Ferien 2020 in allen Bundesländern.

Wie viele Feiertage es gibt, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland deutlich. Bayern bietet mit 13 die meisten - die Stadt Augsburg hat mit dem Friedensfest sogar noch einen mehr und hält damit den bundesweiten Rekord.

Was Schüler und Arbeitnehmer sicherlich ungern hören: 2020 fällt so mancher Feiertag aufs Wochenende. Unter anderem liegt der Termin für den Tag der Deutschen Einheit und für den 2. Weihnachtstag auf einem Samstag.

Hier gibt es die komplette Übersicht über Feiertage und Ferien. Scrollen Sie einfach zu Ihrem Bundesland, um alle Termine zu bekommen:

Feiertage und Ferien in Bayern 2020

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Heilige Drei Könige: 06.01. (Montag)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Fronleichnam: 11.06. (Donnerstag)

Friedensfest (nur in Augsburg): 08.08. (Samstag)

Mariä Himmelfahrt: 15.08. (Samstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Allerheiligen: 01.11. (Sonntag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien:

Winterferien: 24.02. - 28.02.

Osterferien: 06.04. - 18.04.

Pfingstferien: 02.06. - 13.06.

Sommerferien: 27.07. - 07.09.

Herbstferien: 31.10. - 06.11.

Weihnachtsferien: 23.12. - 09.01.

Feiertage und Ferien 2020 in Baden-Württemberg

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Heilige Drei Könige: 06.01. (Montag)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Fronleichnam: 11.06. (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Allerheiligen: 01.11. (Sonntag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Osterferien: 06.04. - 18.04.

Pfingstferien: 02.06. - 13.06.

Sommerferien: 30.07. - 12.09.

Herbstferien: 26.10. - 30.10.

Weihnachtsferien: 23.12. - 09.01.

Ferien und Feiertage 2020 in Berlin

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Internationaler Frauentag: 08.03. (Sonntag)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien: 03.02. - 08.02.

Osterferien: 06.04. - 17.04.

Pfingstferien: 22.05.

Sommerferien 25.06. - 07.08.

Herbstferien: 12.10. - 24.10.

Weihnachtsferien: 21.12. - 02.01.

Feiertage und Ferien 2020 in Brandenburg

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostersonntag: 12.04. (Sonntag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstsonntag: 31.05. (Sonntag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Reformationstag: 31.10. (Samstag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien: 03.02. - 08.02.

Osterferien: 06.04. - 17.04.

Sommerferien: 25.06. - 08.08.

Herbstferien: 12.10. - 24.10.

Weihnachtsferien: 21.12. - 02.01.

Feiertage und Ferien in Bremen 2020

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Reformationstag: 31.10. (Samstag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien: 03.02. - 04.02.

Osterferien: 28.03. - 14.04.

Pfingstferien: 22.05., 02.06.

Sommerferien: 16.07. - 26.08.

Herbstferien: 12.10. - 24.10.

Weihnachtsferien: 23.12. - 08.01.

Ferien und Feiertage 2020 in Hamburg

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Reformationstag: 31.10. (Samstag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien: 31.01.

Osterferien: 02.03. - 13.03.

Pfingstferien: 18.05. - 22.05.

Sommerferien: 25.06. - 05.08.

Herbstferien: 05.10. - 16.10.

Weihnachtsferien: 21.12. - 04.01.

Ferien und Feiertage in Hessen 2020

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Fronleichnam: 11.06. (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Osterferien: 06.04. - 18.04.

Sommerferien: 06.07. - 14.08.

Herbstferien: 05.10. - 17.10.

Weihnachtsferien: 21.12. - 09.01.

Feiertage und Ferien 2020 in Mecklenburg-Vorpommern

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Reformationstag 31.10. (Samstag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien: 10.02. - 21.02.

Osterferien: 06.04. - 15.04.

Pfingstferien: 22.05., 29.05. - 02.06.

Sommerferien: 22.06. - 01.08.

Herbstferien: 05.10. - 10.10., 02.11., 03.11.

Weihnachtsferien: 21.12. - 02.01.

Feiertage und Ferien 2020 in Niedersachsen

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Reformationstag: 31.10. (Samstag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien: 03.02. - 04.02.

Osterferien: 30.03. - 14.04.

Pfingstferien: 22.05., 02.06.

Sommerferien: 16.07. - 26.08.

Herbstferien: 12.10. - 23.10.

Weihnachtsferien: 23.12. - 08.01.

Ferien und Feiertage 2020 in Nordrhein-Westfalen (NRW)

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Fronleichnam: 11.06. (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Allerheiligen: 01.11. (Sonntag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Osterferien: 06.04. - 18.04.

Pfingstferien: 02.06.

Sommerferien: 29.06. - 11.08.

Herbstferien: 12.10. - 24.10.

Weihnachtsferien: 23.12. - 06.01.

Feiertage un Ferien 2020 in Rheinland-Pfalz

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Fronleichnam: 11.06. (Donnerstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Allerheiligen: 01.11. (Sonntag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag:26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien: 17.02. - 21.02.

Osterferien: 09.04. - 17.04.

Sommerferien: 06.07. - 14.08.

Herbstferien: 12.10. - 23.10.

Weihnachtsferien: 21.12. - 31.12.

Feiertage und Ferien im Saarland 2020

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Fronleichnam: 11.06. (Donnerstag)

Mariä Himmelfahrt: 15.08. (Samstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Allerheiligen: 01.11. (Sonntag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien: 17.02. - 25.02.

Osterferien: 14.04. - 24.04.

Sommerferien: 06.07. - 14.08.

Herbstferien: 12.10. - 23.10.

Weihnachtsferien: 21.12. - 31.12.

Ferien und Feiertage 2020 in Sachsen

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Reformationstag: 31.10. (Samstag)

Buß- und Bettag: 18.11. (Mittwoch)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien: 10.02. - 22.02.

Osterferien: 10.04. - 18.04.

Pfingstferien: 22.05.

Sommerferien: 20.07. - 28.08.

Herbstferien: 19.10. - 31.10.

Weihnachtsferien: 23.12. - 02.01.

Feiertage und Ferien 2020 in Sachsen-Anhalt

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Heilige Drei Könige: 06.01. (Montag)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Reformationstag: 31.10. (Samstag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien: 10.02. - 14.02.

Osterferien: 06.04. - 11.04.

Pfingstferien: 18.05. - 30.05.

Sommerferien: 16.07. - 26.08.

Herbstferien: 19.10. - 24.10.

Weihnachtsferien: 21.12. - 05.01.

Ferien und Feiertage in Schleswig-Holstein 2020

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Reformationstag: 31.10. (Samstag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Osterferien: 30.03. - 17.04.

Pfingstferien 22.05.

Sommerferien: 29.06. - 08.08.

Herbstferien: 05.10. - 17.10.

Weihnachtsferien: 21.12. - 06.01.

Feiertage und Ferien 2020 in Thüringen

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05.(Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Reformationstag: 31.10. (Samstag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien

Winterferien: 10.02. - 14.02.

Osterferien: 06.04. - 18.04.

Pfingstferien: 22.05.

Sommerferien: 20.07. - 29.08.

Herbstferien: 17.10. - 30.10.

Weihnachtsferien: 23.12. - 02.01.

(AZ)

Themen folgen