"Fein gespielt": Die Kritik zum Dresden-Tatort heute

Der Dresden-Tatort heute überzeugt mit klassischen Krimi-Qualitäten. Beifall gibt es für die Kommissarinnen Gorniak und Winkler. Die Tatort-Kritik.

Der Dresdner Tatort hat sich zum Thriller gemausert. Auch der Tatort heute, der 11. des Teams, zehrt an den Nerven. Unter einer Elbbrücke liegt ein Sanitäter. Er wurde im Rettungswagen getötet, während seine Kollegin ganz in der Nähe eine Obdachlose versorgte. Es ist ein Mordfall mit brisantem Hintergrund.

Die Kommissare nehmen die Zuschauer mit in diese raue Welt der Retter, deren zuweilen überfordernden Job und privaten Nöte, in menschliche und psychische Abgründe. Es gibt mehrere Ebenen, Rückblicke und einige Sackgassen. Regisseurin Isabel Braak setzt bei ihrem Tatort-Debüt die Figuren mit Empathie in Szene und macht mit Dunkelheit und Musik Düsternis und Bedrohlichkeit spürbar. Bis zum Schluss liegen die Kommissare daneben. Fazit der Kritiker: "Rettung so nah" bietet kein Feuerwerk, aber einen klassischen, ordentlichen Sonntagabendkrimi. Die Pressestimmen.

Kritik zum Dresden-Tatort heute: Beifall für Gorniak und Winkler

Der umständliche Mordplot hätte gar nicht notgetan: Kriegsreport von der vordersten Front des Gesundheitswesens. Der Spiegel

Der Tatort aus der Elbestadt geht mit den tätlichen Angriffen auf Einsatzkräfte ein sehr ernstes und aktuelles Thema an. Gorniak und Winkler avancieren dabei Schritt für Schritt zu Deutschlands bestem Ermittlerduo. Neue Zürcher Zeitung

Das ist alles gut gemeint, aber so richtig gut ist das nicht. Süddeutsche Zeitung

Leo Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) am Tatort, vor ihnen liegt der im Einsatz ermordete Rettungssanitäter Tarik Wasir (Zejhun Demirov). Bild: Daniela Incoronato, MDR/MadeFor

Bewertung: Der Dresden-Tatort als starke Milieustudie

Auch ein gesellschaftskritischer Krimi darf durchaus den ein oder anderen originelleren Dialog enthalten. Frankfurter Rundschau

Was als kontroverser Blick auf die täglichen Belastungen im Rettungswesen beginnt, endet als konventionelles Auflösungsdrama. ntv

Als Krimi ist "Rettung so nah" passabel, als Milieustudie stark. RP Online

Tatort Kritik: "Fein gespieltes Unterhaltungsfernsehen"

Das ist gediegenes, gut erzähltes, fein gespieltes Unterhaltungsfernsehen. Für Gaffer ist das nichts. Welt

Der neuste Dresdner Tatort überrascht mit seinem fast schon konservativ anmutenden Aufbau und lenkt bei aller Dringlichkeit seiner Thematik den Fokus auf die Ermittlerinnen. kino.de

Ein rundum gelungener Sonntagabendkrimi, der allerdings auch keinen Meilenstein in der Tatort-Ära darstellen wird. Stern

